Bairros de BH podem ficar sem água nesta quarta (3/6)

Dois grandes bairros de BH devem registrar falta de água nesta quarta-feira (3/6). A informação foi divulgada pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), que informou a necessidade de fazer uma manutenção emergencial na rede. Os bairros atingidos são o Padre Eustáquio e o Carlos Prates, na região Noroeste da capital.

A interrupção do serviço acontece durante o dia e a previsão é que o abastecimento seja reestabelecido durante a noite desta quarta-feira.

A companhia destaca que os imóveis que possuem caixa de água não devem sofrer alterações. A orientação é que os moradores façam uso consciente da água até a normalização completa do abastecimento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos