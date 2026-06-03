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MANUTENÇÃO EMERGENCIAL

Bairros de BH podem ficar sem água nesta quarta (3/6)

Copasa realiza manutenção emergencial na rede e abastecimento deve voltar apenas à noite

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Pedro Naves*
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Pedro Naves*
Repórter
03/06/2026 11:35

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Copasa reforça o uso racional da água
Copasa reforça o uso racional da água crédito: Imagem: Agência Brasil/Divulgação

Dois grandes bairros de BH devem registrar falta de água nesta quarta-feira (3/6). A informação foi divulgada pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), que informou a necessidade de fazer uma manutenção emergencial na rede. Os bairros atingidos são o Padre Eustáquio e o Carlos Prates, na região Noroeste da capital.

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A interrupção do serviço acontece durante o dia e a previsão é que o abastecimento seja reestabelecido durante a noite desta quarta-feira. 

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A companhia destaca que os imóveis que possuem caixa de água não devem sofrer alterações. A orientação é que os moradores façam uso consciente da água até a normalização completa do abastecimento.

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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos

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