Câmeras do Olho Vivo flagram foragidos e dupla é presa em MG

Dois homens, de 43 e 44 anos, que estavam foragidos da Justiça foram presos na manhã desse domingo (31/5), em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce.

Segundo a Polícia Militar, a prisão foi possível através do sistema de monitoramento com reconhecimento facial identificar um dos suspeitos circulando pela região central da cidade.

Após o alerta, a equipe do programa Olho Vivo passou a acompanhar os deslocamentos do homem pelas câmeras de segurança e repassou as informações em tempo real às equipes em campo.

O suspeito foi localizado, abordado e preso pelos militares. Durante a ocorrência, os policiais também conseguiram localizar e prender outro homem que tinha mandado de prisão em aberto.

Além das prisões, uma motocicleta com registro de furto foi recuperada.

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Os dois foragidos foram encaminhados à Polícia Judiciária.