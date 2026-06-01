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Câmeras do Olho Vivo flagram foragidos e dupla é presa em MG

Motocicleta com registro de furto também foi recuperada durante a ação

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
01/06/2026 05:50 - atualizado em 01/06/2026 06:58

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Além das prisões, uma motocicleta com registro de furto foi recuperada
Além das prisões, uma motocicleta com registro de furto foi recuperada crédito: Reprodução

Dois homens, de 43 e 44 anos, que estavam foragidos da Justiça foram presos na manhã desse domingo (31/5), em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce.

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Segundo a Polícia Militar, a prisão foi possível através do sistema de monitoramento com reconhecimento facial identificar um dos suspeitos circulando pela região central da cidade.

Após o alerta, a equipe do programa Olho Vivo passou a acompanhar os deslocamentos do homem pelas câmeras de segurança e repassou as informações em tempo real às equipes em campo.

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O suspeito foi localizado, abordado e preso pelos militares. Durante a ocorrência, os policiais também conseguiram localizar e prender outro homem que tinha mandado de prisão em aberto.

Além das prisões, uma motocicleta com registro de furto foi recuperada.

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Os dois foragidos foram encaminhados à Polícia Judiciária.

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