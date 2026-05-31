ANIMAL NERVOSO

Vídeo: boi invade oficina mecânica e avança sobre funcionários no Sul de MG

Animal teria escapado de carreta que carregava animais e tombou na BR-459

31/05/2026 12:10 - atualizado em 31/05/2026 12:10

Animal invadiu oficina no Sul de Minas
A invasão foi registrada por câmeras de segurança, que mostram o nervosismo do animal crédito: Reprodução

Um boi invadiu uma oficina mecânica em Santa Rita do Sapucaí (MG), na Região Sul, na última quinta-feira (28/5). O animal entrou no local enquanto funcionários trabalhavam.

O boi teria escapado de uma carreta que carregava os bovinos. O veículo tombou no Km 130 da BR-459. O motorista teve ferimentos leves.

Com o tombamento, alguns animais ficaram feridos, um morreu no local e outros ficaram soltos pela pista. O boi que invadiu o estabelecimento teria ficado assustado e fugiu para a cidade.

A invasão foi registrada por câmeras de segurança do local. Nos registros, o animal aparece correndo e apresenta comportamento nervoso, avançando sobre os funcionários. A velocidade foi tanta que ele chegou a escorregar no meio da oficina. 

Também é possível ver os trabalhadores tentando se proteger e conter o boi. Os responsáveis pelo animal tentaram laçá-lo, já que o boi seguia tentando atacar os funcionários. Por sorte, ninguém se feriu. 

Alguns carros da oficina mecânica foram retirados para dar mais espaço para a captura do animal. O boi foi contido e capturado pela equipe responsável pela carreta.

