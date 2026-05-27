Pintor é eletrocutado enquanto pintava galpão em Minas
A vítima sofreu descarga elétrica no telhado do local onde funciona um estabelecimento comercial em Uberaba
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Um pintor de 25 anos é eletrocutado na tarde desta quarta-feira (27/5) quando realizava a pintura de um galpão comercial na Avenida Djalma Castro Alves, em Uberaba, no Triângulo Mineiro.
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Segundo informações divulgadas pelo 8º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), a vítima, que realizava serviços de pintura sobre o telhado, sofreu uma descarga elétrica no momento em que tocou a rede de distribuição de energia com o equipamento que operava na hora do serviço.
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A operação de socorro, realizada sob a coordenação da guarnição de Comando de Área (CBU) e Salvamento, exigiu a aplicação de técnicas complexas de salvamento em altura, destacou trecho de nota do 8º BBM.
A prioridade inicial dos bombeiros foi chegar ao local de difícil acesso onde estava a vítima e criar condições seguras de ancoragem e trânsito para que a médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o perito da Polícia Civil pudessem acessar e avaliar a vítima.
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Foi após a constatação do óbito e a realização dos trabalhos periciais de equipe da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) que os bombeiros executaram a operação de descida e a retirada do corpo da vítima do telhado do imóvel.