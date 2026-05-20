Chuva continua em BH nesta quarta (20)? Veja o que diz a previsão
Temperatura máxima pode chegar a 27°C em Belo Horizonte; veja a previsão do tempo completa para a capital mineira e Minas Gerais
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Belo Horizonte deve ter uma quarta-feira (20/5) marcada por instabilidade no tempo. De acordo com a Defesa Civil a previsão meteorológica indica céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva acompanhadas de raios e rajadas ocasionais de vento a partir da tarde.
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A temperatura mínima registrada na capital mineira foi de 17,7°C, enquanto a máxima estimada é de 27°C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 60% durante a tarde.
Temperaturas mínimas registradas por regional
- Barreiro: 19,5 °C, às 6h20.
- Centro Sul: 18,1 °C, às 4h25.
- Oeste: 17,7 °C, com sensação térmica de 10,2 °C, às 5h.
- Pampulha: 18,2 °C, com sensação térmica de 21,2°C, às 5h.
Como fica o tempo no estado?
No restante de Minas Gerais, a quarta-feira será de céu nublado e possibilidade de chuva isolada nas regiões centro-sul e oeste do estado, devido à atuação de uma frente estacionária. Nessas áreas, as temperaturas máximas tendem a ficar mais amenas.
Já nas demais regiões mineiras, a previsão é de variação de nebulosidade e temperaturas estáveis.
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Recomendações durante a chuva
- Redobre sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.
- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
- Atenção especial para áreas de encostas e morros.
- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199).
- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.
Alertas podem ser recebidos por WhatsApp e SMS
Os moradores da capital mineira podem acompanhar os alertas meteorológicos e avisos de risco emitidos pela Defesa Civil por diferentes canais digitais. Um deles é o canal público no WhatsApp.
Outra opção é o serviço gratuito de SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da residência para o número 40199. Em seguida, o usuário recebe uma confirmação do cadastro.
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Os alertas e orientações também são divulgados pelas redes sociais da Defesa Civil no Instagram, Facebook, X e Telegram, por meio do canal público "defesacivilbh".