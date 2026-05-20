Chuva continua em BH nesta quarta (20)? Veja o que diz a previsão

Belo Horizonte deve ter uma quarta-feira (20/5) marcada por instabilidade no tempo. De acordo com a Defesa Civil a previsão meteorológica indica céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva acompanhadas de raios e rajadas ocasionais de vento a partir da tarde.

A temperatura mínima registrada na capital mineira foi de 17,7°C, enquanto a máxima estimada é de 27°C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 60% durante a tarde.

Temperaturas mínimas registradas por regional

Barreiro: 19,5 °C, às 6h20.



Centro Sul: 18,1 °C, às 4h25.



Oeste: 17,7 °C, com sensação térmica de 10,2 °C, às 5h.



Pampulha: 18,2 °C, com sensação térmica de 21,2°C, às 5h.

Como fica o tempo no estado?