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Chuvas deixam 22 mortos no centro e sul da China

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Repórter
20/05/2026 06:02

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As fortes chuvas que afetam o centro e o sul da China desde o fim de semana deixaram 22 mortos e 20 pessoas desaparecidas, informou a imprensa estatal nesta quarta-feira (20).

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Desastres naturais e fenômenos meteorológicos extremos são frequentes na China, em particular no verão (hemisfério norte), quando algumas regiões sofrem chuvas intensas, enquanto outras são afetadas por um calor intenso.

Diversas áreas da China foram atingidas por "chuvas sem precedentes" nos últimos dias, informou a emissora estatal CGTN, o que motivou a suspensão de aulas e de algumas atividades, assim como a liberação de recursos de ajuda.

Cinco pessoas morreram e 11 são consideradas desaparecidas na província central de Hunan, informou a agência estatal de notícias Xinhua. 

Na região de Guangxi (sul), as autoridades anunciaram o balanço de 10 mortes. Na província vizinha de Guizhou, quatro pessoas morreram e cinco estão desaparecidas. Mais ao norte, na província central de Hubei, três pessoas faleceram e quatro estão sendo procuradas após enchentes. 

As autoridades governamentais liberaram 120 milhões de yuans (17,6 milhões de dólares, 86 milhões de reais) em fundos de ajuda para desastres a cinco regiões afetadas, informou a Xinhua.

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bur-pfc/dhw/jm/arm/ahg/fp

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