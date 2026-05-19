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7 dicas de segurança para quem precisa dirigir sob chuva intensa

Visibilidade reduzida e pista escorregadia aumentam o risco de acidentes; veja conselhos fundamentais para uma direção defensiva e segura

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
19/05/2026 17:04

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7 dicas de segurança para quem precisa dirigir sob chuva intensa
Pista molhada e visibilidade reduzida exigem atenção redobrada ao volante, como em cenários de chuva intensa em áreas urbanas. crédito: Pexels/ Wallace Chuck

A combinação de pista escorregadia, visibilidade reduzida e o risco de aquaplanagem transforma o trânsito em um cenário potencialmente perigoso. Para evitar acidentes e garantir a segurança, é fundamental adotar uma direção defensiva e seguir algumas recomendações práticas.

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Adotar uma postura preventiva ao volante durante temporais não apenas protege o motorista e os passageiros, mas também contribui para a segurança de todos ao redor. Pequenos ajustes na forma de conduzir o veículo podem fazer uma grande diferença na prevenção de colisões e outros incidentes graves. Confira sete dicas essenciais para dirigir com mais segurança sob chuva forte.

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  1. Reduza a velocidade: este é o conselho mais importante. Dirigir mais devagar aumenta o tempo de reação para frear ou desviar de obstáculos. A velocidade excessiva em pista molhada é a principal causa de aquaplanagem, quando os pneus perdem o contato com o asfalto.

  2. Aumente a distância do veículo da frente: o tempo de frenagem em piso molhado é consideravelmente maior. Mantenha uma distância segura, de preferência o dobro ou triplo da que você costuma deixar em dias secos. Isso garante espaço suficiente para uma parada de emergência sem colisões.

  3. Use sempre o farol baixo: mesmo durante o dia, acender os faróis baixos sob chuva é obrigatório por lei e crucial para a segurança. A regra é simples: ver e ser visto. A iluminação ajuda outros motoristas a enxergarem seu carro, diminuindo o risco de acidentes. Evite usar o farol alto, pois ele reflete nas gotas de chuva e prejudica a visão dos condutores que trafegam no sentido contrário.

  4. Cuidado com a aquaplanagem: se sentir o carro flutuar na água, mantenha a calma. Não freie bruscamente nem vire o volante de forma repentina. A recomendação é tirar o pé do acelerador aos poucos e segurar o volante com firmeza até sentir que os pneus retomaram o contato com a pista.

  5. Verifique pneus e limpadores de para-brisa: antes de sair, certifique-se de que os pneus estão calibrados e com os sulcos em bom estado. Pneus "carecas" não conseguem escoar a água corretamente. Da mesma forma, palhetas do limpador ressecadas ou danificadas comprometem totalmente a visibilidade.

  6. Evite áreas alagadas: nunca tente atravessar ruas ou avenidas com grande acúmulo de água. É impossível saber a profundidade ou se existem buracos e outros detritos submersos. Como regra geral conservadora, se a água ultrapassar a metade da altura da roda, não prossiga, lembrando que esse limite pode variar conforme o tipo de veículo. Procure um caminho alternativo.

  7. Em caso de granizo, pare em local seguro: se a chuva se transformar em granizo, reduza a velocidade e, se possível, procure um local coberto e seguro para parar, como postos de gasolina. Evite estacionar debaixo de árvores, pois há risco de queda de galhos. Não pare sob viadutos, pois isso pode obstruir o trânsito e causar situações perigosas.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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