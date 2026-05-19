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PREVISÃO DO TEMPO

Chuva em BH? Veja como fica o tempo nesta terça (19/5)

Temperatura máxima pode chegar a 29°C em Belo Horizonte; veja a previsão do tempo completa para a capital mineira e Minas Gerais

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Quéren Hapuque
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Repórter
19/05/2026 07:29 - atualizado em 19/05/2026 07:30

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BH pode ter pancadas de chuvas neste sábado (28/2)
A umidade relativa do ar deve atingir cerca de 45% no período da tarde crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

A capital mineira terá céu parcialmente nublado a nublado ao longo desta terça-feira (19/5). A partir da tarde, há previsão de pancadas de chuva, que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento ocasionais. Segundo a Defesa Civil, a temperatura em Belo Horizonte registrou mínima de 18°C e a máxima prevista é de 29°C. A umidade relativa do ar deve atingir cerca de 45% no período da tarde. Há possibilidade de chuva de moderada a forte intensidade em alguns momentos do dia.

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Temperaturas mínimas registradas por regional

  • Barreiro: 19,8 °C, às 4h15.
  • Centro Sul: 18,2 °C, às 6h.
  • Oeste: 18 °C, com sensação térmica de 11,6 °C, às 6h.
  • Pampulha: 18,9 °C, com sensação térmica de 21°C, às 6h.
  • Venda Nova: sem dados.

 

Leia Mais

Como fica o tempo em Minas?

Em outras partes de Minas Gerais, o céu fica nublado com chuva isolada no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Na região Central Mineira e Metropolitana, incluindo Belo Horizonte, a previsão é de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada. Já no Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri, o tempo fica parcialmente nublado. Nas demais regiões, o céu varia entre claro e parcialmente nublado.

As temperaturas permanecem estáveis, com máxima prevista de até 33°C e mínima de 9°C no estado.

Recomendações durante a chuva

  • Redobre sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.
  • Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
  • Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
  • Atenção especial para áreas de encostas e morros.
  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199).
  • Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
  • Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Alertas podem ser recebidos por WhatsApp e SMS

Os moradores da capital mineira podem acompanhar os alertas meteorológicos e avisos de risco emitidos pela Defesa Civil por diferentes canais digitais. Um deles é o canal público no WhatsApp.

Outra opção é o serviço gratuito de SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da residência para o número 40199. Em seguida, o usuário recebe uma confirmação do cadastro.

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Os alertas e orientações também são divulgados pelas redes sociais da Defesa Civil no Instagram, Facebook, X e Telegram, por meio do canal público "defesacivilbh". 

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