Chuva em BH? Veja como fica o tempo nesta terça (19/5)

A capital mineira terá céu parcialmente nublado a nublado ao longo desta terça-feira (19/5). A partir da tarde, há previsão de pancadas de chuva, que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento ocasionais. Segundo a Defesa Civil, a temperatura em Belo Horizonte registrou mínima de 18°C e a máxima prevista é de 29°C. A umidade relativa do ar deve atingir cerca de 45% no período da tarde. Há possibilidade de chuva de moderada a forte intensidade em alguns momentos do dia.

Temperaturas mínimas registradas por regional

Barreiro: 19,8 °C, às 4h15.



Centro Sul: 18,2 °C, às 6h.



Oeste: 18 °C, com sensação térmica de 11,6 °C, às 6h.



Pampulha: 18,9 °C, com sensação térmica de 21°C, às 6h.



Venda Nova: sem dados.

Como fica o tempo em Minas?

Em outras partes de Minas Gerais, o céu fica nublado com chuva isolada no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Na região Central Mineira e Metropolitana, incluindo Belo Horizonte, a previsão é de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada. Já no Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri, o tempo fica parcialmente nublado. Nas demais regiões, o céu varia entre claro e parcialmente nublado.

As temperaturas permanecem estáveis, com máxima prevista de até 33°C e mínima de 9°C no estado.

Recomendações durante a chuva

Redobre sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Alertas podem ser recebidos por WhatsApp e SMS



Os moradores da capital mineira podem acompanhar os alertas meteorológicos e avisos de risco emitidos pela Defesa Civil por diferentes canais digitais. Um deles é o canal público no WhatsApp.

Outra opção é o serviço gratuito de SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da residência para o número 40199. Em seguida, o usuário recebe uma confirmação do cadastro.

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Os alertas e orientações também são divulgados pelas redes sociais da Defesa Civil no Instagram, Facebook, X e Telegram, por meio do canal público "defesacivilbh".