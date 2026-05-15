Assine
overlay
Início Gerais
FURTO

MG: homem é preso por furtar quase R$ 9 mil em muçarela

Suspeito foi contido por seguranças depois de sair do estabelecimento com carrinho carregado de mercadorias

Publicidade
Carregando...
SM
Sofia Maia*
SM
Sofia Maia*
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
15/05/2026 18:25 - atualizado em 15/05/2026 18:29

compartilhe

SIGA
×
O homem passou por um caixa sem atendimento e saiu do supermercado em direção à rua sem efetuar o pagamento dos itens
O homem passou por um caixa sem atendimento e saiu do supermercado em direção à rua sem pagar pelos itens crédito: Reprodução/Pexels

Um homem de 44 anos foi preso em flagrante na tarde dessa quinta-feira (14/5) após furtar aproximadamente R$ 8,9 mil em produtos de um supermercado localizado às margens da BR-458, no Bairro Novo Cruzeiro, em Ipatinga (MG), Vale do Rio Doce. Segundo a Polícia Militar, o suspeito tentou deixar o estabelecimento empurrando um carrinho de compras carregado com mercadorias, mas foi contido por seguranças até a chegada da guarnição.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com funcionários do supermercado, o autor já havia praticado um furto semelhante anteriormente, utilizando o mesmo modo de ação. Desta vez, ele colocou no carrinho oito caixas de muçarela fatiada da marca Ibituruna, dois pedaços de muçarela e um vidro de leite fermentado, totalizando R$ 8.972,60 em produtos.

Ainda conforme relatos dos funcionários, o homem passou por um caixa sem atendimento e saiu do supermercado em direção à rua sem pagar pelos itens. A ação foi percebida pelos seguranças, que  impediram a fuga do suspeito até a chegada da Polícia Militar.

Os produtos recuperados foram devolvidos. Após a prisão em flagrante, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima

Tópicos relacionados:

furto supermercado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay