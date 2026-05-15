MG: homem é preso por furtar quase R$ 9 mil em muçarela
Suspeito foi contido por seguranças depois de sair do estabelecimento com carrinho carregado de mercadorias
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Um homem de 44 anos foi preso em flagrante na tarde dessa quinta-feira (14/5) após furtar aproximadamente R$ 8,9 mil em produtos de um supermercado localizado às margens da BR-458, no Bairro Novo Cruzeiro, em Ipatinga (MG), Vale do Rio Doce. Segundo a Polícia Militar, o suspeito tentou deixar o estabelecimento empurrando um carrinho de compras carregado com mercadorias, mas foi contido por seguranças até a chegada da guarnição.
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De acordo com funcionários do supermercado, o autor já havia praticado um furto semelhante anteriormente, utilizando o mesmo modo de ação. Desta vez, ele colocou no carrinho oito caixas de muçarela fatiada da marca Ibituruna, dois pedaços de muçarela e um vidro de leite fermentado, totalizando R$ 8.972,60 em produtos.
Ainda conforme relatos dos funcionários, o homem passou por um caixa sem atendimento e saiu do supermercado em direção à rua sem pagar pelos itens. A ação foi percebida pelos seguranças, que impediram a fuga do suspeito até a chegada da Polícia Militar.
Os produtos recuperados foram devolvidos. Após a prisão em flagrante, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.
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Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima