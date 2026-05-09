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Casos de família são a maior demanda da Defensoria Pública de Minas

Caroline Goulart Teixeira é a entrevistada desta semana do 'EM Minas'

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Carolina Saraiva
Laura Scardua
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Carolina Saraiva
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Laura Scardua
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Repórter multimídia da editoria de Gerais
09/05/2026 14:00

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Caroline Goulart Teixeira é a entrevistada desta semana do EM Minas
Caroline Goulart Teixeira é a entrevistada desta semana do EM Minas crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press. Brasil. Belo Horizonte-MG

A Defensora Pública-Geral, Caroline Goulart Teixeira é a entrevistada desta semana do "EM Minas", programa da TV Alterosa, em parceria com o Estado de Minas e o Portal Uai. Na conversa com a jornalista Carolina Saraiva, a chefe da instituição contou que casos de família são a maior demanda da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. O programa vai ao ar neste sábado (9/5), às 19h05.

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Entre os temas envolvendo a família, Goulart Teixeira afirmou que o principal é relativo à alimentação, especialmente de pensão alimentícia.

Este ano é o primeiro do biênio de Goulart Teixeira como Defensora Pública-Geral. Ela explicou como a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais atua e revelou um crescimento expressivo no número de atendimentos.

EM Minas

O "Em Minas" é uma parceria entre a TV Alterosa, o jornal Estado de Minas e o Portal Uai. O programa vai ao ar aos sábados, a partir das 19h05, simultaneamente na televisão e no YouTube (youtube.com/portaluai). A versão on-line tem um bloco exclusivo.

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O Estado de Minas publica o conteúdo da entrevista em textos no portal em.com.br e no jornal impresso de segunda-feira.

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