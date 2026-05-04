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SAÚDE PÚBLICA

Grande BH: menina de 11 anos morre em decorrência de meningite bacteriana

Vítima tem origem venezuelana e residia com a família no Bairro Bandeirinhas, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte

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AC
Alexandre Carneiro
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Alexandre Carneiro
Repórter
04/05/2026 21:57

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Centro Materno Infantil, Hospital Municipal de Contagem
Vítima chegou em estado gravíssimo ao Centro Materno Infantil, em Contagem crédito: Prefeitura de Contagem/Reprodução
Uma criança de 11 anos morreu nesta segunda-feira (4/5) em Contagem, na Região Metropolitana da capital, em decorrência de meningite bacteriana. A menina tem origem venezuelana e residia com a família no Bairro Bandeirinhas, em Betim, também na Grande BH.

Inicialmente, a criança teria sido levada, já com sinais da doença, à UPA de Sarzedo, outro município da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Porém, na unidade de saúde, o estado de saúde dela teria piorado. A paciente, então, acabou sendo transferida para o Centro Materno Infantil (CMI), em Contagem.

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O Serviço Social Autônomo de Contagem (SSA Contagem) informou que a criança “deu entrada no CMI em estado gravíssimo”. Ainda segundo o órgão, ela foi “rapidamente acolhida pela equipe multiprofissional, que iniciou medidas de estabilização e investigação diagnóstica”.

Porém, apesar de a equipe ter iniciado os protocolos para o tratamento de meningite bacteriana, a menina sofreu um “comprometimento neurológico grave, sendo necessário iniciar o protocolo de morte encefálica”.

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Ainda de acordo com a SSA Contagem, “as autoridades de vigilância epidemiológica foram notificadas e todas as medidas de controle foram adotadas”. O órgão também informou que “todas as condutas seguiram as melhores práticas assistenciais e as recomendações do Ministério da Saúde”.

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