'Achei que era mentira', diz morador ao saber de queda de avião em BH

Jornalista, repórter-fotográfico desde 2009, com experiência em coberturas de grandes reportagens locais e nacionais pelo Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

“Eu estava na rua, em um laboratório aqui próximo. O meu cunhado me ligou e perguntou se eu sabia algo sobre a queda do avião. Falei que não sabia de nada e, até chegar aqui, pensava que era mentira dele”, afirma Argeu Martins, morador do terceiro andar do prédio que foi atingido por uma aeronave no Bairro Silveira, na região Nordeste de Belo Horizonte, no início da tarde desta segunda-feira (4/5).

A esposa do homem estava no local no momento do acidente, mas não ficou ferida. O morador apontou que a mulher ficou chocada com o incidente e que a porta de casa ficou destruída.

Argeu Martins não acreditou quando o cunhado ligou e informou sobre a queda do avião Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

“Subi até o segundo andar, mesmo sem poder. Mas não consegui passar porque o policial não deixou”, aponta. “Mas não me preocupo, porque o importante é a vida”, aponta Argeu.

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