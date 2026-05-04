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ACIDENTE AÉREO

'Achei que era mentira', diz morador ao saber de queda de avião em BH

O residente do edifício não acreditou quando o cunhado ligou e o questionou sobre a queda da aeronave. Esposa dele estava no prédio, mas não ficou ferida

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Rafael Silva*
Mariana Costa
Gladyston Rodrigues
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Rafael Silva*
Repórter
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
Gladyston Rodrigues
Repórter
Jornalista, repórter-fotográfico desde 2009, com experiência em coberturas de grandes reportagens locais e nacionais pelo Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.
04/05/2026 16:52 - atualizado em 04/05/2026 18:04

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Cinco pessoas ocupavam a aeronave no momento do acidente. Piloto e copiloto morreram
Cinco pessoas ocupavam a aeronave no momento do acidente. Piloto e copiloto morreram crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press

“Eu estava na rua, em um laboratório aqui próximo. O meu cunhado me ligou e perguntou se eu sabia algo sobre a queda do avião. Falei que não sabia de nada e, até chegar aqui, pensava que era mentira dele”, afirma Argeu Martins, morador do terceiro andar do prédio que foi atingido por uma aeronave no Bairro Silveira, na região Nordeste de Belo Horizonte, no início da tarde desta segunda-feira (4/5). 

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A esposa do homem estava no local no momento do acidente, mas não ficou ferida. O morador apontou que a mulher ficou chocada com o incidente e que a porta de casa ficou destruída. 

Argeu é um homem branco, que veste camisa preta e tem cabelo grisalho. Ele esta no centro da imagem. Ao fundo, um carro vermelho com detalhes amarelos dos bombeiros
Argeu Martins não acreditou quando o cunhado ligou e informou sobre a queda do avião Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press
 

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“Subi até o segundo andar, mesmo sem poder. Mas não consegui passar porque o policial não deixou”, aponta. “Mas não me preocupo, porque o importante é a vida”, aponta Argeu.

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Confira o mapa do acidente e informações sobre a aeronave
Confira o mapa do acidente e informações sobre a aeronave Soraia Piva e Paulo Miranda/EM/D.A.Press

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