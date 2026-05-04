'Achei que era mentira', diz morador ao saber de queda de avião em BH
O residente do edifício não acreditou quando o cunhado ligou e o questionou sobre a queda da aeronave. Esposa dele estava no prédio, mas não ficou ferida
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“Eu estava na rua, em um laboratório aqui próximo. O meu cunhado me ligou e perguntou se eu sabia algo sobre a queda do avião. Falei que não sabia de nada e, até chegar aqui, pensava que era mentira dele”, afirma Argeu Martins, morador do terceiro andar do prédio que foi atingido por uma aeronave no Bairro Silveira, na região Nordeste de Belo Horizonte, no início da tarde desta segunda-feira (4/5).
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A esposa do homem estava no local no momento do acidente, mas não ficou ferida. O morador apontou que a mulher ficou chocada com o incidente e que a porta de casa ficou destruída.
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“Subi até o segundo andar, mesmo sem poder. Mas não consegui passar porque o policial não deixou”, aponta. “Mas não me preocupo, porque o importante é a vida”, aponta Argeu.
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