Queda de avião em BH: bombeiros limpam prédio atingido; veja vídeo

O apartamento em que um avião de pequeno porte colidiu nesta segunda-feira (4/5), no Bairro Silveira, Região Nordeste de Belo Horizonte, ficou tomado por destroços do avião e da estrutura do edifício. Imagens do Estado de Minas mostram agentes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) retirando os escombros pelo buraco que foi aberto na parede.

Um carro que estava estacionado ao lado do local onde o avião caiu, um estacionamento para clientes do supermercado Epa, também foi retirado pelos bombeiros. O veículo foi arrastado devido ao risco de explosão, mas não sofreu danos.





Em nota, a Defesa Civil de Belo Horizonte afirmou que o prédio foi interditado preventivamente pelo Corpo de Bombeiros. Os moradores serão retirados pelos militares e uma vistoria vai ser realizada para descobrir se há qualquer dano ou risco de acidentes.

A parede que divide os apartamentos 301 e 302 precisará passar por uma averiguação, mas, até o momento, a Defesa Civil diz que não foram encontrados danos estruturais no edifício.

Colisão

“O trabalho emergencial já foi feito, e podemos nos preocupar com os detalhes”, explicou o comandante do 3° Batalhão do Corpo de Bombeiros e chefe da ocorrência, major Johny Franco.

Segundo o militar, os três sobreviventes a bordo da aeronave que decolou de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, em direção a São Paulo foram encaminhados em estado grave para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII e uma delas foi levada diretamente para o bloco cirúrgico.

O major afirmou ainda que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu primeiro as pessoas que estavam vivas, vítimas presas nas ferragens e moradores do prédio, para depois retirar os corpos, como manda o procedimento padrão da corporação. O rabecão esteve no local e, três horas após o acidente os levou para a perícia do Instituto Médico-Legal (IML) Dr. André Roquette.

"Aeronaves possuem um alto índice de inflamabilidade, e para prevenir uma explosão ou incêndio um líquido gerador de espuma foi utilizado", detalhou o militar.

Ainda segundo o CBMMG, todos os moradores foram retirados do prédio, ficando apenas agentes da corporação e Defesa Civil. Nenhuma pessoa que estava no edifício ficou ferida.

As causas do acidente ainda serão investigadas.

Trabalhos de resgate e perícia

Com o impacto, parte da aeronave caiu no terreno do prédio, enquanto outra ficou no estacionamento do centro de compras. Quatro viaturas do CBMMG foram enviadas ao local. A Polícia Militar (PM) isolou a área para o trabalho das equipes de resgate e da perícia.

Conforme registro da Agência Nacional de Aviação Civil, a aeronave é um modelo EMB-721C, fabricado em 1979. O proprietário é identificado como Flavio Loureiro Salgueiro. O avião tem capacidade para até cinco passageiros, além do piloto.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

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