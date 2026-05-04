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ACIDENTE DE AVIÃO

Vídeo mostra feridos no interior do prédio atingido por avião em BH

Monomotor bateu em prédio no Bairro Silveira, região Nordeste de Belo Horizonte; dois morreram e três ficaram gravemente feridos

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Repórter
04/05/2026 17:18 - atualizado em 04/05/2026 17:48

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Com o impacto, parte da aeronave caiu no terreno do prédio, enquanto outra parte ficou no estacionamento de supermercado
Com o impacto, parte da aeronave caiu no terreno do prédio, enquanto outra parte ficou no estacionamento de supermercado crédito: Leandro Cour/EM/D. A. Press

"Agradece que pelo menos está vivo, amigo, porque o outro parece que já foi embora", diz moradora do prédio atingido pela queda de avião de pequeno porte a um vizinho, coberto de sangue e poeira do concreto desmoronado da construção. A cena aconteceu nesta segunda-feira (4/5), em um edifício localizado no bairro Silveira, Região Nordeste de Belo Horizonte. 

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Segundo o Corpo de Bombeiros, havia cinco pessoas no interior da aeronave que atingiu o prédio - entre elas, duas pessoas morreram - o piloto da aeronave Wellinton de Oliveira Pereira, de 34 anos e Fernando Moreira Souto, de 36 anos, filho do prefeito de Jequitinhonha (MG), Vale do Jequitinhonha. Outros três passageiros ficaram gravemente feridas.

Um vídeo que circula nas redes sociais, mostra um momento sensível vivenciado pelos moradores do edifício de três andares localizado na Rua Ilacir Pereira Lima, no Bairro Silveira, região Nordeste de BH. Nas imagens, uma moradora exibe o interior da construção destruído e coberto por poeira, uma pessoa aparece ferida, enquanto outros moradores prestam auxílio. 

"Yasmin, olha ali a minha casa", diz a mulher, enquanto filma a porta de seu apartamento. 

De acordo com as informações iniciais, a aeronave teria decolado do  Aeroporto da Pampulha por volta das 12h16 quando, pouco tempo depois, colidiu com o prédio - em frente ao supermercado EPA. Em razão do impacto, a aeronave foi destroçada e caiu, parte no terreno do prédio, parte no estacionamento do supermercado. 

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Confira o mapa do acidente e informações sobre a aeronave
Confira o mapa do acidente e informações sobre a aeronave Soraia Piva e Paulo Miranda/EM/D.A.Press

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