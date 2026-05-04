Vídeo mostra feridos no interior do prédio atingido por avião em BH

"Agradece que pelo menos está vivo, amigo, porque o outro parece que já foi embora", diz moradora do prédio atingido pela queda de avião de pequeno porte a um vizinho, coberto de sangue e poeira do concreto desmoronado da construção. A cena aconteceu nesta segunda-feira (4/5), em um edifício localizado no bairro Silveira, Região Nordeste de Belo Horizonte.



Segundo o Corpo de Bombeiros, havia cinco pessoas no interior da aeronave que atingiu o prédio - entre elas, duas pessoas morreram - o piloto da aeronave Wellinton de Oliveira Pereira, de 34 anos e Fernando Moreira Souto, de 36 anos, filho do prefeito de Jequitinhonha (MG), Vale do Jequitinhonha. Outros três passageiros ficaram gravemente feridas.

Um vídeo que circula nas redes sociais, mostra um momento sensível vivenciado pelos moradores do edifício de três andares localizado na Rua Ilacir Pereira Lima, no Bairro Silveira, região Nordeste de BH. Nas imagens, uma moradora exibe o interior da construção destruído e coberto por poeira, uma pessoa aparece ferida, enquanto outros moradores prestam auxílio.

"Yasmin, olha ali a minha casa", diz a mulher, enquanto filma a porta de seu apartamento.

De acordo com as informações iniciais, a aeronave teria decolado do Aeroporto da Pampulha por volta das 12h16 quando, pouco tempo depois, colidiu com o prédio - em frente ao supermercado EPA. Em razão do impacto, a aeronave foi destroçada e caiu, parte no terreno do prédio, parte no estacionamento do supermercado.



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