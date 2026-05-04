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ACIDENTE GRAVE

Veja fotos do avião que caiu em BH e deixou dois mortos e três feridos

Aeronave de pequeno porte atingiu prédio na região Nordeste de BH e ficou parcialmente suspensa em muro

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Estado de Minas
  • A Polícia Militar de Minas Gerais isolou a área para o trabalho das equipes de resgate e perícia
    A Polícia Militar de Minas Gerais isolou a área para o trabalho das equipes de resgate e perícia Foto: : Leandro Couri/EM/D.A.Press
  • O avião tem capacidade para até cinco passageiros, além do piloto
    O avião tem capacidade para até cinco passageiros, além do piloto Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press
  • O avião tem capacidade para até cinco passageiros, além do piloto
    O avião tem capacidade para até cinco passageiros, além do piloto Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press
  • Prédio de três andares fica no Bairro Silveira, região Nordeste de Belo Horizonte
    Prédio de três andares fica no Bairro Silveira, região Nordeste de Belo Horizonte Foto: : Leandro Couri/EM/D.A.Press
  • Aeronave, um bimotor de pequeno porte, colidiu contra prédio no Bairro Silveira e ficou pendurado no muro do imóvel
    Aeronave, um bimotor de pequeno porte, colidiu contra prédio no Bairro Silveira e ficou pendurado no muro do imóvel Foto: : Leandro Couri/EM/D.A.Press
  • A Polícia Militar de Minas Gerais isolou a área para o trabalho das equipes de resgate e perícia
    A Polícia Militar de Minas Gerais isolou a área para o trabalho das equipes de resgate e perícia Foto: : Leandro Couri/EM/D.A.Press
  • Avião que bateu em prédio tinha cinco ocupantes; dois morreram
    Avião que bateu em prédio tinha cinco ocupantes; dois morreram Foto: : Leandro Couri/EM/D.A.Press
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