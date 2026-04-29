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CARGA ROUBADA

Dois suspeitos são presos com carga de R$ 100 mil em cigarros em BH

Dois veículos e uma arma de fogo utilizados no roubo foram apreendidos; a carga foi recuperada.

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Pedro Naves*
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Pedro Naves*
Repórter
29/04/2026 15:16 - atualizado em 29/04/2026 15:21

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Dois suspeitos são presos junto com carga de R$100 mil reais em cigarros em BH
Dois suspeitos são presos junto com carga de R$100 mil reais em cigarros em BH crédito: PMMG / Divulgação

Dois homens foram presos enquanto roubavam uma carga de cigarros, nesta quarta-feira (29/4) no bairro Caiçara, na região Noroeste de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, responsável pela operação, eles receberam informações de que um roubo estava ocorrendo e unidades foram acionadas para o local.

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No momento, a PM fazia uma operação na Pedreira Prado Lopes, e conseguiu deslocar unidades rápidas para o crime reportado no Caiçara. Foram utilizadas duas viaturas do Grupo Tático Rodoviário (GTR) para fazer as prisões. A corporação fez um bloqueio em rua próxima ao local para observação.

Os suspeitos foram presos  9h da manhã ocorreu a prisão dos suspeitos, no mesmo bairro, próximo ao Anel Rodoviário. No momento da prisão, os homens transferiam a carga para dois Fiorinos. 

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A carga recuperada era de mais de 10 mil maços de cigarro e avaliada em cerca de R$ 100 mil. Junto com a carga foi apreendida uma arma de fogo e dois carros utilizados para o transporte das cargas. Um era um veículo clonado e roubado em 10 de fevereiro.

Os dois presos já tinham passagem pela Polícia por tráfico de drogas e roubo. A investigação foi encaminhada para a Delegacia de Acervo Cartorário (DEAC) da Polícia Civil.

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima

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