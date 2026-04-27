PM procura suspeito de atirar em jovem por ele cobrar dívida trabalhista

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) procura por um homem, de quase 30 anos, suspeito de tentar matar a tiros um rapaz, de 23. De acordo com testemunha, o suspeito teria se irritado pelo fato de a vítima ter lhe cobrado o pagamento de uma dívida trabalhista.

A tentativa de homicídio aconteceu na tarde de domingo (26/4) no Bairro Maria Cândida, em Montes Claros, no Norte do estado, perto da Central de Abastecimento (Ceanorte).

Conforme uma testemunha, o jovem estava em uma barbearia quando o suspeito, que chegou ao local em uma motocicleta, invadiu o estabelecimento e efetuou três disparos contra o rapaz. A vítima foi atingida na região do abdômen.

Mesmo ferido, ele ainda tentou escapar e saiu correndo pela rua, mas foi alcançado e agredido com chutes e coronhadas pelo suspeito, que, em seguida, pegou a moto e fugiu em direção ao Bairro Santo Inácio.

Quando os policiais chegaram ao local, encontraram a vítima caída no meio da rua, sendo socorrida pela namorada dele. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e encaminhou o jovem para o Pronto-Socorro da Santa Casa de Montes Claros.

A tentativa de homicídio foi registrada por câmeras de segurança, que ajudaram na identificação do suspeito.

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Conforme relato de testemunha, a motivação do crime estaria relacionada a uma dívida trabalhista no valor aproximado de R$ 50 mil, que a vítima teria ido cobrar pessoalmente na residência do suspeito no dia anterior. Durante a ação, o autor teria mencionado uma ameaça feita anteriormente ao jovem.