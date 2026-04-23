Veja previsão do tempo para BH nesta quinta-feira (23/4)

Os moradores de Belo Horizonte (MG) estão tendo uma quinta-feira (23/4) de tempo estável e sem previsão de chuva, segundo a Defesa Civil Municipal. O dia é de céu claro a parcialmente nublado, com sensação de frio nas áreas mais altas da capital mineira, principalmente por causa da atuação dos ventos.

A temperatura mínima foi registrada na madrugada, 16,4 °C. A máxima estimada chega a 28 °C ao longo da tarde. Já a umidade relativa do ar deve ficar em torno de 40% no período mais quente do dia.



Temperaturas mínimas registradas por regional

Barreiro: 18 °C, às 5h50.

Centro Sul: 17,6 °C, às 6h10.

Oeste: 16,4 °C, com sensação térmica de 8,1 °C, às 6h.

Pampulha: 19,4 °C, com sensação térmica de 19,5 °C, às 6h.

Venda Nova: 19,3 °C, às 6h15.



Como fica o tempo em Minas Gerais?

Em Minas Gerais, a quinta-feira também é marcada por tempo firme e ausência de chuvas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O período seco começa a se consolidar no estado, com tendência de dias estáveis nos próximos períodos.

A atuação de um sistema de alta pressão, conhecido como circulação anticiclônica, dificulta a formação de nuvens de chuva, mantendo o céu mais aberto em grande parte das regiões.

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Em pontos isolados do Triângulo Mineiro e do Sul do estado, os índices de umidade relativa do ar podem cair para cerca de 25%, embora por curtos períodos.

