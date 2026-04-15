MG: homem que matou cadela com 11 tiros é denunciado pelo MP

Homem de 59 anos suspeito de matar uma cadela com 11 tiros foi denunciado pelos crimes de maus-tratos a animal com resultado morte, disparo de arma de fogo em local habitado e posse irregular de armas e munições. A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) na última quarta-feira (8/4) e divulgada pelo órgão nesta quarta (15/4). O crime ocorreu em 21 de março deste ano em Pará de Minas, na Região Centro-Oeste do estado, e foi filmado por uma testemunha.

Segundo o processo, no dia dos fatos, a cadela de estimação da família estava na garagem do imóvel quando o denunciado se aproximou com a arma em punho e atirou contra o animal. A cachorra tentou se esconder, mas foi morta com cerca de onze tiros. A ação foi registrada em vídeo por testemunhas.

Na época do crime, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada para a ocorrência e o homem foi preso. No dia 8 de abril, o MPMG representou pela prisão preventiva do investigado, que foi decretada em. 10 de abril pelo juiz Bruno Miranda Camêlo, da Vara Criminal de Pará de Minas.

Se a denúncia do MPMG for aceita pela Justiça, o suspeito vira réu no processo. O MPMG também requereu a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais coletivos.

O órgão afirma ainda que a Justiça determinou o desmembramento do processo em relação ao filho do suspeito, que no dia do crime confessou à Polícia Militar de Minas Gerais ter ajudado a limpar o local e recolhido o animal para enterrá-lo. Para esse processo, o MPMG requereu a designação de audiência para possível Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) por ajudar o autor da infração a evitar prisão, investigação ou responsabilização penal — crime previsto no artigo 374, parágrafo único, do Código Penal.

O crime

No dia do crime, a PMMG foi acionada para a ocorrência. No local, encontraram um jovem de 20 anos saindo de casa em uma caminhonete, transportando o corpo de um cachorro na carroceria. Durante a abordagem, o jovem contou aos policiais que estava em seu quarto quando o pai chegou em casa, aparentemente embriagado e o advertiu, sem motivação aparente.

Ele contou ter ouvido estampidos semelhantes a disparos, ido até a garagem e visto que o pai tinha matado o animal de estimação. O jovem disse que não viu qual arma foi usada, mas admitiu ter lavado o local do crime e recolhido o animal para enterrá-lo.

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Ao entrarem na casa, os policiais encontraram o suspeito em um dos quartos. Ele estava em confusão mental e alegava não se lembrar do que aconteceu. O homem indicou aos militares a localização de dois cofres, onde foi encontrado o seguinte arsenal:

Armamentos:

Espingarda calibre 12

Espingarda calibre 12

Carabina calibre 357

Rifle calibre 22

Pistola calibre 22 com dois carregadores

Pistola calibre 380 com dois carregadores

Revólver calibre 357

Espingarda calibre 5.5mm

Espingarda de fabricação artesanal

Um carregador

Munições: