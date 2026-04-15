MG: homem que matou cadela com 11 tiros é denunciado pelo MP
Crime ocorreu em Pará de Minas, na Região Centro-Oeste do estado, e foi filmado por uma testemunha
compartilheSIGA
Homem de 59 anos suspeito de matar uma cadela com 11 tiros foi denunciado pelos crimes de maus-tratos a animal com resultado morte, disparo de arma de fogo em local habitado e posse irregular de armas e munições. A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) na última quarta-feira (8/4) e divulgada pelo órgão nesta quarta (15/4). O crime ocorreu em 21 de março deste ano em Pará de Minas, na Região Centro-Oeste do estado, e foi filmado por uma testemunha.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
Segundo o processo, no dia dos fatos, a cadela de estimação da família estava na garagem do imóvel quando o denunciado se aproximou com a arma em punho e atirou contra o animal. A cachorra tentou se esconder, mas foi morta com cerca de onze tiros. A ação foi registrada em vídeo por testemunhas.
Na época do crime, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada para a ocorrência e o homem foi preso. No dia 8 de abril, o MPMG representou pela prisão preventiva do investigado, que foi decretada em. 10 de abril pelo juiz Bruno Miranda Camêlo, da Vara Criminal de Pará de Minas.
Se a denúncia do MPMG for aceita pela Justiça, o suspeito vira réu no processo. O MPMG também requereu a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais coletivos.
O órgão afirma ainda que a Justiça determinou o desmembramento do processo em relação ao filho do suspeito, que no dia do crime confessou à Polícia Militar de Minas Gerais ter ajudado a limpar o local e recolhido o animal para enterrá-lo. Para esse processo, o MPMG requereu a designação de audiência para possível Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) por ajudar o autor da infração a evitar prisão, investigação ou responsabilização penal — crime previsto no artigo 374, parágrafo único, do Código Penal.
O crime
No dia do crime, a PMMG foi acionada para a ocorrência. No local, encontraram um jovem de 20 anos saindo de casa em uma caminhonete, transportando o corpo de um cachorro na carroceria. Durante a abordagem, o jovem contou aos policiais que estava em seu quarto quando o pai chegou em casa, aparentemente embriagado e o advertiu, sem motivação aparente.
Ele contou ter ouvido estampidos semelhantes a disparos, ido até a garagem e visto que o pai tinha matado o animal de estimação. O jovem disse que não viu qual arma foi usada, mas admitiu ter lavado o local do crime e recolhido o animal para enterrá-lo.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Ao entrarem na casa, os policiais encontraram o suspeito em um dos quartos. Ele estava em confusão mental e alegava não se lembrar do que aconteceu. O homem indicou aos militares a localização de dois cofres, onde foi encontrado o seguinte arsenal:
Armamentos:
- Espingarda calibre 12
- Espingarda calibre 12
- Carabina calibre 357
- Rifle calibre 22
- Pistola calibre 22 com dois carregadores
- Pistola calibre 380 com dois carregadores
- Revólver calibre 357
- Espingarda calibre 5.5mm
- Espingarda de fabricação artesanal
- Um carregador
Munições:
- 252 cartuchos calibre 9mm
- 140 cartuchos calibre 357
- 147 cartuchos calibre 380
- 375 cartuchos calibre 12
- 3 recipientes contendo munições diversas de calibre 22
- 1 sacola com estojos deflagrados de diversos calibres
- 1 prensa para recarga de munição