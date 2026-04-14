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PANCADAS ISOLADAS

BH está sob alerta de chuva nesta terça-feira (14/4)

Segundo a Defesa Civil, a cidade pode receber até 20 mm de precipitação. Aviso é válido até a manhã desta quarta (15)

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Estado de Minas
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Repórter
14/04/2026 15:59

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Chuva forte na Savassi, na Região Centro-Sul de belo horizonte, na tarde desta quarta-feira (8/4)
Capital mineira pode ter pancadas isoladas crédito: Túlio Santos/EM/DA Press

Belo Horizonte pode registrar pancadas de chuva isoladas nesta terça-feira (14/4). O comunicado foi emitido nesta tarde pela Defesa Civil da capital. O estado de atenção é válido até as 8h de quarta (15).

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Conforme o órgão municipal, há previsão de precipitações de volume até 20 mm. Às 15h30, pancadas de intensidade leve (0,1 a 1,0 mm) já eram registradas na Região Noroeste da cidade.

A Defesa Civil orienta a população a evitar áreas sujeitas a inundação e alagamentos, próximas a córregos e ribeirões. Também é indicado não se abrigar nem estacionar perto de árvores, e ter atenção especial em locais de encostas e morros.

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Como posso receber os alertas?

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo canal público do WhatsApp.

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

Pelas redes sociais os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.

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