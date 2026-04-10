Santa Luzia terá novo terminal de ônibus metropolitano
Estrutura de R$ 24 milhões deve atender a cerca de 20 mil passageiros por dia na Região Metropolitana de Belo Horizonte
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Depois de 10 anos uma cidade da Grande BH vai ganhar um novo terminal metropolitano de transporte coletivo. O governo de Minas Gerais e a prefeitura de Santa Luzia se reuniram nesta quinta-feira (9/4) para selar o acordo.
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O estado promete investir R$ 18,2 milhões e o município 5,8 milhões. As obras do Terminal Santa Luzia começam neste ano e estão previstas para acabar em até 18 meses.
O terminal será instalado na Avenida Raul Teixeira da Costa, em uma área de aproximadamente 16 mil metros quadrados e vai funcionar no modelo tronco-alimentador, havendo as linhas de Bairros que levam até a estação e as que fazem o restante do caminho até outras cidades. As plataformas serão elevadas, como as utilizadas nas avenidas Cristiano Machado, Pedro I e Antônio Carlos, em Belo Horizonte.
Segundo o governo de Minas, cerca de 20 mil passageiros passarão pelo local em cada dia útil da semana, e a capacidade é de aproximadamente 1,5 mil pessoas por hora nos períodos de pico. Ainda segundo o governo, a ideia é melhorar a organização do transporte na região e acompanhar o crescimento da demanda por mobilidade no Vetor Norte da Grande BH.
O último terminal metropolitano foi implantado em 2016, também em Santa Luzia: o Terminal São Benedito, que continuará em funcionamento.
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População questiona
Moradores de Santa Luzia apontam que a melhoria da infraestrutura precisa vir acompanhada de mudanças efetivas na oferta de linhas e horários. Em uma publicação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano de Santa Luzia no Instagram, o perfil “bairropetropolisemfoco” criticou a situação do transporte nos bairros da parte alta da cidade.
“Precisamos entender como será, de fato, o funcionamento dos ônibus, já que bairros como o Petrópolis ainda enfrentam uma realidade extremamente precária. Há ônibus para a Estação São Gabriel apenas por volta de 5h e 6h da manhã, e depois disso simplesmente não há mais circulação ao longo do dia. No sentido contrário, da estação para o bairro, existe apenas um horário, por volta das 18h40”, disse o internauta.
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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima