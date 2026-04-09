Assine
overlay
Início Gerais
TRAGÉDIA

Investigação: pai teria se jogado com filha em rio intencionalmente

Testemunhas relataram que veículo dirigido por idoso entrou no manancial pela rampa das embarcações. Os corpos foram retirados da água nesta quinta-feira (9/4)

Publicidade
Carregando...
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
09/04/2026 20:08

compartilhe

SIGA
×
Pai teria se jogado com filha em rio intencionalmente, os dois morreram
Pai teria se jogado com filha em rio intencionalmente, os dois morreram crédito: Rede de Noticias

Um homem, de 68 anos, pode ter matado a filha, de 31, e tirado a própria vida ao jogar o carro em um rio no distrito de Chaveslândia, em Santa Vitória, no Triângulo Mineiro. Os dois foram encontrados mortos nesta quinta-feira (9/4), dentro do veículo, que ficou submerso a cerca de 9 metros de profundidade.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a ocorrência foi registrada ainda na quarta-feira (8/4), quando testemunhas relataram que o automóvel entrou diretamente no rio pela rampa de embarque e desembarque de embarcações. No interior do carro estavam o homem e a filha, que, segundo informações, era uma pessoa com deficiência.

Equipes de mergulho dos bombeiros de Ituiutaba, na mesma região do estado, foram mobilizadas imediatamente para realizar buscas subaquáticas. No entanto, devido à baixa visibilidade durante a noite, os trabalhos precisaram ser suspensos e foram retomados na manhã do dia seguinte.

Leia Mais

A operação contou com o apoio do Corpo de Bombeiros de Goiás, já que o rio faz divisa entre os dois estados. Com o uso de sonar, os mergulhadores conseguiram localizar o veículo a aproximadamente 24 metros da margem.

Dentro do carro, os militares encontraram os corpos das duas vítimas. Após a retirada, foi necessário realizar um novo mergulho para reflutuar o veículo e, com auxílio de maquinário, removê-lo até a margem.

Segundo informações repassadas pelos bombeiros, a ocorrência é tratada, inicialmente, como um caso de homicídio seguido de suicídio, em que o pai teria provocado a morte da filha e tirado a própria vida.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e deve investigar as circunstâncias do caso. A Polícia Militar também acompanhou a ocorrência e prestou apoio durante toda a operação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

CVV

Em caso de sofrimento emocional, o Centro de Valorização da Vida (CVV) presta apoio gratuito e sigiloso 24 horas por dia. O atendimento pode ser feito pelo telefone 188 ou pelo site www.cvv.org.br.

Tópicos relacionados:

mortes pai-e-filha tragedia triangulomineiro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay