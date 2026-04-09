Investigação: pai teria se jogado com filha em rio intencionalmente

Um homem, de 68 anos, pode ter matado a filha, de 31, e tirado a própria vida ao jogar o carro em um rio no distrito de Chaveslândia, em Santa Vitória, no Triângulo Mineiro. Os dois foram encontrados mortos nesta quinta-feira (9/4), dentro do veículo, que ficou submerso a cerca de 9 metros de profundidade.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a ocorrência foi registrada ainda na quarta-feira (8/4), quando testemunhas relataram que o automóvel entrou diretamente no rio pela rampa de embarque e desembarque de embarcações. No interior do carro estavam o homem e a filha, que, segundo informações, era uma pessoa com deficiência.

Equipes de mergulho dos bombeiros de Ituiutaba, na mesma região do estado, foram mobilizadas imediatamente para realizar buscas subaquáticas. No entanto, devido à baixa visibilidade durante a noite, os trabalhos precisaram ser suspensos e foram retomados na manhã do dia seguinte.

A operação contou com o apoio do Corpo de Bombeiros de Goiás, já que o rio faz divisa entre os dois estados. Com o uso de sonar, os mergulhadores conseguiram localizar o veículo a aproximadamente 24 metros da margem.

Dentro do carro, os militares encontraram os corpos das duas vítimas. Após a retirada, foi necessário realizar um novo mergulho para reflutuar o veículo e, com auxílio de maquinário, removê-lo até a margem.

Segundo informações repassadas pelos bombeiros, a ocorrência é tratada, inicialmente, como um caso de homicídio seguido de suicídio, em que o pai teria provocado a morte da filha e tirado a própria vida.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e deve investigar as circunstâncias do caso. A Polícia Militar também acompanhou a ocorrência e prestou apoio durante toda a operação.

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