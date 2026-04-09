Investigação: pai teria se jogado com filha em rio intencionalmente
Testemunhas relataram que veículo dirigido por idoso entrou no manancial pela rampa das embarcações. Os corpos foram retirados da água nesta quinta-feira (9/4)
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Um homem, de 68 anos, pode ter matado a filha, de 31, e tirado a própria vida ao jogar o carro em um rio no distrito de Chaveslândia, em Santa Vitória, no Triângulo Mineiro. Os dois foram encontrados mortos nesta quinta-feira (9/4), dentro do veículo, que ficou submerso a cerca de 9 metros de profundidade.
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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a ocorrência foi registrada ainda na quarta-feira (8/4), quando testemunhas relataram que o automóvel entrou diretamente no rio pela rampa de embarque e desembarque de embarcações. No interior do carro estavam o homem e a filha, que, segundo informações, era uma pessoa com deficiência.
Equipes de mergulho dos bombeiros de Ituiutaba, na mesma região do estado, foram mobilizadas imediatamente para realizar buscas subaquáticas. No entanto, devido à baixa visibilidade durante a noite, os trabalhos precisaram ser suspensos e foram retomados na manhã do dia seguinte.
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A operação contou com o apoio do Corpo de Bombeiros de Goiás, já que o rio faz divisa entre os dois estados. Com o uso de sonar, os mergulhadores conseguiram localizar o veículo a aproximadamente 24 metros da margem.
Dentro do carro, os militares encontraram os corpos das duas vítimas. Após a retirada, foi necessário realizar um novo mergulho para reflutuar o veículo e, com auxílio de maquinário, removê-lo até a margem.
Segundo informações repassadas pelos bombeiros, a ocorrência é tratada, inicialmente, como um caso de homicídio seguido de suicídio, em que o pai teria provocado a morte da filha e tirado a própria vida.
A perícia da Polícia Civil foi acionada e deve investigar as circunstâncias do caso. A Polícia Militar também acompanhou a ocorrência e prestou apoio durante toda a operação.
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