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MEDICAMENTE ILEGAL

Médico é preso ao transportar canetas emagrecedoras ilícitas

Abordagem ocorreu na BR-365, em Montes Claros, no Norte de Minas. Houve também a apreensão de anabolizantes

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LR
Luiz Ribeiro
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Luiz Ribeiro
Repórter
05/04/2026 18:35 - atualizado em 05/04/2026 18:37

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PF fez a apreeensão de unidades de tirzepatida (canetas emagrecedoras) que estavam sendo transportadas ilegalmente na BR 365
PF fez a apreeensão de unidades de tirzepatida (canetas emagrecedoras) que estavam sendo transportadas ilegalmente na BR 365 crédito: Polícia Federal/divulgação

A Polícia Federal (PF) prendeu em Montes Claros, no Norte de Minas, um médico pelo transporte irregular de mercadorias estrangeiras e medicamentos de origem ilícita, incluindo unidades de canetas emagrecedoras tirzepatida (Mounjaro) e eletrônicos.

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O médico, residente na Bahia, foi abordado durante fiscalização pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-365, entre Montes Claros e Pirapora, na noite de sexta-feira (3/4). Os produtos ilegais estavam sendo transportados no veiculo do médico, que foi levado para delegacia da PF em Montes Claros.

Conforme a Polícia Federal, foram apreendidas 25 canetas emagrecedoras de tirzepatida, três unidades de retatrutida (também usada para a perda de peso) e 10 frascos de anabolizantes (drostranolona/testosterona), além de 33 aparelhos celulares (entre novos e usados), cinco computadores tipo MacBook e três frascos de perfume.

O suspeito deverá responder pelos crimes de descaminho (artigo 334 do Código Penal) e de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais (artigo 273 do Código Penal).

A pena para o crime de descaminho pode chegar a quatro anos de prisão, enquanto o delito relacionado a medicamentos irregulares tem pena de 10 a 15 anos de reclusão.

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Vale ressaltar que a tirzepatida é liberada no Brasil. Porém, a comercialização ou transporte do medicamento oriundo de laboratórios que não possuem registro de atuação no país é considerado como crime de falsificação.

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