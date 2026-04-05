Páscoa na Rua mobiliza voluntários e garante almoço digno para mil pessoas

Jornalista, repórter-fotográfico desde 2009, com experiência em coberturas de grandes reportagens locais e nacionais pelo Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.

No Domingo de Páscoa, celebrado neste 5 de abril, uma iniciativa solidária transforma o entorno do Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Conceição dos Pobres, no bairro Lagoinha, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, em um espaço de acolhimento e dignidade para pessoas em situação de vulnerabilidade social em Belo Horizonte. Pelo quinto ano consecutivo, o projeto “Comida que Abraça” promove a ação “Páscoa na Rua”, com a expectativa de atender cerca de mil pessoas.

A movimentação começou cedo. Voluntários se dividiram entre cozinha, montagem das mesas e organização do espaço para receber o público a partir do meio-dia. O cardápio incluiu feijão-tropeiro, arroz, maionese e linguiça assada, além de bebidas.

A proposta vai além da distribuição de alimentos. A iniciativa busca oferecer uma experiência completa de cuidado, em que cada pessoa possa se sentar à mesa e ser atendida com respeito. O almoço é preparado e servido por voluntários, que organizam uma estrutura pensada para garantir conforto e acolhimento durante toda a ação.

De acordo com um dos organizadores, Pepe Salomão, da Associação Comida que Abraça, o objetivo é levar mais do que comida. “Estamos aqui hoje na paróquia para fazer um almoço, para trazer um pouco de dignidade para essas pessoas mais carentes que estão na rua, não só na rua, nas comunidades também”, afirmou.

Para quem depende desse tipo de apoio, a Páscoa na Rua representa uma oportunidade rara de acesso a uma refeição completa em um ambiente estruturado. Aos 38 anos, Babalu Teixeira resume o sentimento ao participar do almoço. “Pra mim é uma felicidade ter um almoço digno na Páscoa. Não é em todos os lugares a gente encontra um espaço assim”, disse.

Do outro lado, os voluntários relatam envolvimento contínuo com o projeto. É o caso de Giovana Angeli, que participa das ações da associação há mais de um ano. “É uma satisfação enorme, pois eu me sinto parte de um grupo que pensa pelo próximo, que compartilha o amor, que traz alimento não só para o corpo, mas também para o espírito”, afirmou.

Para este domingo, ela descreve um clima de expectativa aliado à convicção sobre o impacto do trabalho. “A gente já tem certeza de que o propósito está sendo cumprido”, completou.

A idealizadora do projeto, Renata Camargo reforça que o acolhimento é um elemento essencial da proposta. Para ela, ações como a Páscoa na Rua ajudam a lançar luz sobre uma população frequentemente invisibilizada. “Acreditamos que o afeto e a escuta são tão vitais quanto o alimento. A dignidade começa no acolhimento”, afirma.

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Com uma estrutura consolidada ao longo dos anos, a iniciativa se firmou como uma das principais ações do calendário do projeto “Comida que Abraça”, reunindo voluntários e doações para garantir que a data seja marcada por cuidado, presença e respeito.