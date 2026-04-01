Estudante da UFV morre vítima de bala perdida

O estudante de Agronomia da Universidade Federal de Viçosa (UFV), Oriaton de Oliveira Antonucci, de 30 anos, morreu após ser atingido por uma bala perdida em um tiroteio no Centro de Viçosa (MG), na Zona da Mata.

O crime aconteceu na noite de sábado (28/3), próximo a um ponto de ônibus. Segundo a Polícia Militar, testemunhas acionaram o 190 ao ouvirem disparos de arma de fogo. Imagens de câmeras de segurança e relatos de testemunhas ajudaram a polícia a reconstituir a dinâmica do crime.

De acordo com a PM, um Toyotta Corolla branco parou nas proximidades do Hotel Alpa. Três pessoas desceram do carro e perseguiram um homem que seria o alvo do ataque. Ele conseguiu fugir, mas os suspeitos fizeram vários disparos em via pública. Oriaton, que estava no cruzamento da Avenida Santa Rita com a Rua Padre Serafim, foi atingido nas costas.

Ele foi socorrido inconsciente pelo Samu e morreu a caminho do hospital. Outra pessoa que estava perto foi baleada em uma das pernas. Ela permaneceu consciente e recebeu atendimento médico.

Os suspeitos fugiram no mesmo carro em que chegaram. Segundo a PM, eles rodaram por ruas da cidade e seguiram em direção ao município de Paula Cândido.

A polícia informou que o homem apontado como alvo do atentado estava em liberdade condicional, com recolhimento domiciliar noturno. Os militares foram até a casa dele e não o encontraram. Ainda segundo a PM, ele já havia sido alvo de uma tentativa de homicídio em fevereiro. A suspeita é de que os crimes estejam relacionados.

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Em nota, a Universidade Federal de Viçosa lamentou a morte do estudante. A instituição informou que Oriaton era de Visconde do Rio Branco (MG), cursava Agronomia desde 2021 e também já havia estudado Agronegócio na universidade. O sepultamento foi na segunda-feira (30/3), em Visconde do Rio Branco.