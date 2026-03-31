Assine
overlay
Início Gerais
CRIME NO TEMPLO

Policia Civil recupera notebook furtado em igreja do Norte de Minas

Equipamento foi subtraído do interior da Igreja de São Pedro Apóstolo, em Montes Claros. Suspeito de 37 anos foi identificado pelas câmeras de segurança

Publicidade
Carregando...
LR
Luiz Ribeiro
LR
Luiz Ribeiro
Repórter
31/03/2026 18:31

compartilhe

SIGA
×
Notebook foi furtado na Igreja de São Pedro Apóstolo, em Montes Claros
Notebook foi furtado na Igreja de São Pedro Apóstolo, no Bairro Morada do Parque, na Região Sul de Montes Claros crédito: Luiz Ribeiro/DA Press

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) recuperou um notebook que havia sido furtado de uma igreja católica em Montes Claros, no Norte de Minas. O equipamento foi subtraído do interior da Igreja de São  Pedro Apóstolo, no Bairro Morada do Parque, na Região Sul da cidade, na semana passada.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais


Após o furto do notebook ter sido denunciado, a Polícia Civil, por meio de câmeras de segurança, identificou o suspeito do crime. Trata-se de um homem de 37 anos.

Os policiais foram até a casa do homem, no Bairro Jardim Liberdade, na mesma região da cidade, e encontraram o notebook, que foi recolhido para ser devolvido à instituição católica.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O suspeito foi levado para a delegacia e ouvido. Como já venceu o tempo do flagrante, ele não ficou preso e vai responder pelo crime em liberdade.

Tópicos relacionados:

furto igreja montes-claros norte-de-minas policia-civil

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay