Policia Civil recupera notebook furtado em igreja do Norte de Minas

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) recuperou um notebook que havia sido furtado de uma igreja católica em Montes Claros, no Norte de Minas. O equipamento foi subtraído do interior da Igreja de São Pedro Apóstolo, no Bairro Morada do Parque, na Região Sul da cidade, na semana passada.



Após o furto do notebook ter sido denunciado, a Polícia Civil, por meio de câmeras de segurança, identificou o suspeito do crime. Trata-se de um homem de 37 anos.

Os policiais foram até a casa do homem, no Bairro Jardim Liberdade, na mesma região da cidade, e encontraram o notebook, que foi recolhido para ser devolvido à instituição católica.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O suspeito foi levado para a delegacia e ouvido. Como já venceu o tempo do flagrante, ele não ficou preso e vai responder pelo crime em liberdade.