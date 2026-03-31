Policia Civil recupera notebook furtado em igreja do Norte de Minas
Equipamento foi subtraído do interior da Igreja de São Pedro Apóstolo, em Montes Claros. Suspeito de 37 anos foi identificado pelas câmeras de segurança
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A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) recuperou um notebook que havia sido furtado de uma igreja católica em Montes Claros, no Norte de Minas. O equipamento foi subtraído do interior da Igreja de São Pedro Apóstolo, no Bairro Morada do Parque, na Região Sul da cidade, na semana passada.
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Após o furto do notebook ter sido denunciado, a Polícia Civil, por meio de câmeras de segurança, identificou o suspeito do crime. Trata-se de um homem de 37 anos.
Os policiais foram até a casa do homem, no Bairro Jardim Liberdade, na mesma região da cidade, e encontraram o notebook, que foi recolhido para ser devolvido à instituição católica.
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O suspeito foi levado para a delegacia e ouvido. Como já venceu o tempo do flagrante, ele não ficou preso e vai responder pelo crime em liberdade.