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CURVELO

Mulher é presa após confessar morte da filha de 39 dias em MG

Bebê de 39 dias morreu em Curvelo; suspeita confessou o crime e disse ter cometido caso semelhante no ano passado, segundo a Polícia Civil de Minas Gerais

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
27/03/2026 12:46

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Polícia Civil
Em depoimento, a mulher confessou ter sufocado a bebê com um cobertor durante a madrugada crédito: Divulgação/PCMG

Uma mulher de 21 anos foi presa suspeita de matar a própria filha, uma bebê de 39 dias, em Curvelo (MG), na Região Central do estado. A prisão preventiva foi cumprida pela Polícia Civil de Minas Gerais nessa quarta-feira (25/3).

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A ocorrência foi registrada na terça-feira (24/3), quando a Polícia Militar de Minas Gerais e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foram acionados após a criança ser encontrada sem vida na casa da família. A causa da morte, inicialmente, era desconhecida.

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Com o avanço das investigações, o laudo de necropsia apontou asfixia mecânica. Em depoimento, a mulher confessou ter sufocado a bebê com um cobertor durante a madrugada. 

Segundo a Polícia Civil, a suspeita também relatou ter cometido um crime semelhante no ano passado, quando outro filho recém-nascido morreu. O caso é investigado em um inquérito separado.

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Testemunhas relataram histórico de negligência e rejeição à maternidade. A prisão também levou em conta a situação de um terceiro filho da investigada, de 2 anos, que poderia estar em risco.A mulher foi encaminhada ao sistema prisional e está à disposição da Justiça. As investigações continuam para esclarecer os dois casos.

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