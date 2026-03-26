Número de deportados que chegaram a BH 'explode' no governo Trump

Entre 2025 e até 18 de março deste ano, 3.902 pessoas deportadas chegaram ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na Grande BH, segundo a Polícia Federal em Minas Gerais. A corporação informou que a maioria dos repatriados vieram dos Estados Unidos.

O número é ainda maior, visto que, nesta quinta-feira (26/3), 36 brasileiros deportados dos Estado Unidos chegaram ao aeroporto da capital mineira, segundo o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) e ainda não constam no balanço da PF.

Somente neste ano, até 18 de março, 765 deportados chegaram ao aeroporto de Confins. Com as 36 pessoas que desembarcaram nesta quinta-feira, o número sobe para 801, o que representa 25,53% do total de repatriados que chegaram ao aeroporto em Confins em 2025 (3.137), segundo dados divulgados pela PF-MG em coletiva de imprensa.

O ano passado foi marcado pelo início do segundo mandato de Donald Trump, que tem como uma das principais bandeiras a política anti-imigração. O número de pessoas deportadas que chegaram a BH em 2025 representa aumento de 88,74% em relação ao ano anterior. Em 2024, foram 1.662 pessoas, de acordo com a Polícia Federal.

Novos repatriados

De acordo com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), 34 homens e duas mulheres repatriados chegaram a BH nesta quinta-feira às 5h15. Entre eles, há uma pessoa procurada pela Justiça. Conforme a pasta, não foram identificados núcleos familiares ou casos médicos entre os retornados.

No grupo, há 16 pessoas com idades entre 18 e 29 anos, nove entre 30 e 39 anos, nove entre 40 e 49, uma entre 50 e 59 anos e uma pessoa idosa. Os repatriados foram recebidos por uma equipe interdisciplinar do Aqui é Brasil, programa de acolhimento humanitário coordenado pelo MDHC.

O grupo contou com serviços como alimentação, kits de higiene, apoio psicossocial, acompanhamento médico e psicológico, além de orientações e suporte logístico para o deslocamento, de acordo com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. A pasta informou que, neste ano, foram realizadas ações de acolhimento em 11 dias: 7, 14 e 30 de janeiro; 5, 11, 16 e 28 de fevereiro; e 6, 11, 18 e 26 de março.

2026 765 2025 3.137 2024 1.662 2023 1.279 2022 3.931 2021 1.868

Aqui é Brasil

O Aqui é Brasil é um programa realizado em parceria com os ministérios das Relações Exteriores (MRE), do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), da Saúde (MS) e da Justiça e Segurança Pública (MJSP), além de governos estaduais, Polícia Federal (PF), Defensoria Pública da União (DPU), Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e organismos internacionais, como a Organização Internacional para as Migrações (OIM).

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Além do acolhimento oferecido pelo Aqui é Brasil, há o Centro de Referência em Direitos Humanos para Pessoas Repatriadas e Migrantes (CREDH-RM) no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins (MG).