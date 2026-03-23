Empresa anuncia que vai deixar operação da Maria Fumaça em MG

A empresa VLI pretende deixar a operação da tradicional Maria Fumaça que liga São João del-Rei a Tiradentes, no Campo da Vertentes. A informação foi confirmada ao Estado de Minas. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) acompanha o processo e afirma que o funcionamento do trem, um dos cartões-postais de Minas, vai continuar.

“A VLI confirma tratativas iniciais para que a atividade em questão seja assumida por outro operador com foco exclusivo no turismo”, informou a empresa. Questionada sobre quando deixará a operação do trem turístico e o porquê da decisão, a VLI não respondeu.

A empresa informou que o novo operador do trem deverá ser uma associação sem fins econômicos, conforme recomendação dos órgãos competentes. “Durante todo o período em que esteve responsável pela operação — e até a conclusão da transferência — a VLI conduz e seguirá conduzindo o ativo com zelo e segurança pela operação e pelos empregados responsáveis por ela, reafirmando seu compromisso institucional, não havendo qualquer impacto na continuidade das atividades”, concluiu.

A transferência para um eventual novo operador também envolve o Museu Ferroviário, localizado na estação da Maria Fumaça em São João del-Rei, segundo a VLI.

A VLI foi criada em 2010. A Maria Fumaça compõe a malha administrada pela companhia desde então. O trem turístico foi inaugurado por Dom Pedro II em 28 de agosto de 1881. De acordo com a VLI, essa é a Maria Fumaça mais antiga em operação no Brasil.

Nova operadora

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) confirmou que está ciente das discussões relacionadas à operação da Maria Fumaça e que, até o momento, a Prefeitura de São João del-Rei manifestou formalmente o interesse para o recebimento do complexo ferroviário. O Estado de Minas procurou o Executivo municipal para pedir mais detalhes sobre e aguarda retorno.

Em nota, o Iphan informou que aguarda orientação da Procuradoria Federal sobre encaminhamentos possíveis e mantém tratativas sobre o tema. “O Instituto ressalta que há o compromisso de que qualquer eventual transição seja realizada de forma assistida, de modo a garantir a continuidade do funcionamento e a adequada salvaguarda do Complexo Ferroviário de São João del-Rei”, concluiu.

Funcionamento do trem

A Maria Fumaça faz passeios às quartas, quintas, sábados e domingos. Qualquer percurso custa R$ 86 inteira ou R$ 43 meia-entrada. A viagem ida e volta custa R$ 172 inteira e R$ 86 meia-entrada.

Serviço

Estação São João del-Rei: Avenida Hermílio Alves, 366, Centro, São João del-Rei/MG

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