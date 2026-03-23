Assine
overlay
Início Gerais
ATENÇÃO!

Todas as regiões de BH estão em alerta para granizo nesta segunda-feira

Defesa Civil pede que moradores da capital tenham atenção nas próximas duas horas

Publicidade
Carregando...
Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
23/03/2026 15:42

compartilhe

SIGA
x
Todas as regiões de Belo Horizonte estão em alerta para granizo na tarde desta segunda-feira (23/3)
Todas as regiões de Belo Horizonte estão em alerta para granizo na tarde desta segunda-feira (23/3) crédito: Gladyston Rodrigues/ EM/ D.A Press

Todas as regiões de Belo Horizonte estão em alerta para granizo na tarde desta segunda-feira (23/3). O alerta foi emitido pela Defesa Civil municipal por volta das 15h25. O aviso é válido para as próximas duas horas. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

O órgão também emitiu alerta para risco geológico forte nas regiões Centro-Sul, Leste e Nordeste. A Defesa Civil de BH considera risco forte quando a regional registra acumulado de chuva maior ou igual a 70mm em 72 horas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Por causa do alerta para risco geológico, a recomendação é de que a população tenha atenção para o grau de saturação do solo e sinais construtivos. Moradores também devem tomar cuidado com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

Diante da possibilidade de granizo, a Defesa Civil de BH orienta: 

  • Tenha um lugar previsto, seguro, onde você e sua família possam se alojar no caso de chuva de granizo;
  • Não permaneça em áreas abertas como campos de futebol, quadras de tênis e estacionamentos;
  • Não fique no alto de morros, topo de prédios, torres de linhas telefônicas e de energia elétrica;
  • Nunca se abrigue ou estacione debaixo de árvores;
  • Procure estacionar em um local seguro e coberto.

Tópicos relacionados:

alerta bh defesa-civil granizo previsao-do-tempo tempo-em-bh

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay