Todas as regiões de BH estão em alerta para granizo nesta segunda-feira
Defesa Civil pede que moradores da capital tenham atenção nas próximas duas horas
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Todas as regiões de Belo Horizonte estão em alerta para granizo na tarde desta segunda-feira (23/3). O alerta foi emitido pela Defesa Civil municipal por volta das 15h25. O aviso é válido para as próximas duas horas.
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O órgão também emitiu alerta para risco geológico forte nas regiões Centro-Sul, Leste e Nordeste. A Defesa Civil de BH considera risco forte quando a regional registra acumulado de chuva maior ou igual a 70mm em 72 horas.
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Por causa do alerta para risco geológico, a recomendação é de que a população tenha atenção para o grau de saturação do solo e sinais construtivos. Moradores também devem tomar cuidado com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.
Diante da possibilidade de granizo, a Defesa Civil de BH orienta:
- Tenha um lugar previsto, seguro, onde você e sua família possam se alojar no caso de chuva de granizo;
- Não permaneça em áreas abertas como campos de futebol, quadras de tênis e estacionamentos;
- Não fique no alto de morros, topo de prédios, torres de linhas telefônicas e de energia elétrica;
- Nunca se abrigue ou estacione debaixo de árvores;
- Procure estacionar em um local seguro e coberto.