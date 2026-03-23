Todas as regiões de BH estão em alerta para granizo nesta segunda-feira

Todas as regiões de Belo Horizonte estão em alerta para granizo na tarde desta segunda-feira (23/3). O alerta foi emitido pela Defesa Civil municipal por volta das 15h25. O aviso é válido para as próximas duas horas.

O órgão também emitiu alerta para risco geológico forte nas regiões Centro-Sul, Leste e Nordeste. A Defesa Civil de BH considera risco forte quando a regional registra acumulado de chuva maior ou igual a 70mm em 72 horas.

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Por causa do alerta para risco geológico, a recomendação é de que a população tenha atenção para o grau de saturação do solo e sinais construtivos. Moradores também devem tomar cuidado com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

Diante da possibilidade de granizo, a Defesa Civil de BH orienta: