Imóvel tombado em Caeté é alvo de ação do MPMG

Um imóvel tombado em Caeté, na Grande BH, está na mira do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). Além de estar em péssimas condições de conservação, a construção na Avenida Dr. João Pinheiro também chamou a atenção da promotoria porque seria demolida dando lugar a uma Unidade Básica de Saúde (UBS).

O MP propôs Ação Civil Pública contra o município para assegurar a manutenção da antiga Cerâmica João Pinheiro. Devido aos riscos imediatos, a ação pede tutela de urgência para evitar danos permanentes ao imóvel.

A construção, cujo tombamento foi realizado em 2008, tem importante valor histórico. O local forneceu material para a construção do Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte. A edificação também representa o desenvolvimento industrial mineiro durante a gestão de figuras como João Pinheiro da Silva e Israel Pinheiro.

Processo

Desde setembro de 2014, foi instaurado inquérito civil em que foram expedidas recomendações para adoção de medidas indicadas para conservação do imóvel.

A ausência de ações de conservação preventiva, e de manutenção permanente, não freou a deterioração do imóvel e agravou a situação do bem cultural protegido, o que, segundo o Ministério Público, demonstrou a falta de cuidados mínimos por parte dos responsáveis com a construção.

O MPMG propõe ao município medidas emergenciais para conservação do imóvel. Em 15 dias, devem ser realizados o escoramento de pilares, revisão de coberturas, capina e limpeza da edificação.

A ação também pede a interrupção de qualquer obra de demolição ou modificação que descaracterize o imóvel. O objetivo é viabilizar um projeto completo de restauro e reabilitação. A reportagem procurou a Prefeitura de Caeté, mas não teve retorno. O espaço segue aberto.

Sem água, sem luz, sem banheiros

Em 2024, a prefeitura transferiu a Associação dos Gestores Ambientais de Caeté (Agea) para o imóvel tombado. Porém, já à época, o local não possuía condições mínimas de ser habitado. Por isso, funcionários da Agea não quiseram realizar a mudança.

A transferência foi um dos motivos pelos quais a associação ficou inativa – houve também problemas com documentação. Durante o período, duas catadoras, desassociadas da Agea, trabalharam no local apesar das péssimas condições. Segundo denúncias, no imóvel não havia fornecimento de água e luz ou sequer banheiros.

Marília Santana, presidente da Agea, relata que à época visitou as mulheres no local e que elas não tinham condições dignas de vida. “Os galpões tinham telhas quebradas e não tinham banheiros”, relata.

A Agea hoje está instalada em outro endereço. Procurada pela reportagem sobre a mudança do local da associação, a Prefeitura de Caeté também não se pronunciou.

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* Estagiário sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro