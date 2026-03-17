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MOTIVO TORPE

BH: suspeito de matar porteiro em ponto de ônibus será julgado nesta terça

Réu responde por homicídio qualificado e vai a júri popular hoje. Crime ocorreu em 2024 na Região de Venda Nova

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
17/03/2026 09:45

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Justiça acatou pedido do Ministério Público
O homicídio teria sido motivado por vingança. O réu acreditava que a vítima teria maltratado uma familiar dele e os filhos dela durante um relacionamento crédito: Reprodução

O suspeito de matar um porteiro de hospital a tiros em 4 de janeiro de 2024 no Bairro Copacabana, Região de Venda Nova, em Belo Horizonte (MG), será julgado na manhã desta terça-feira (17/3).

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De acordo com o processo, o réu, Paulo Warley da Silva Santos, será levado a júri popular a partir das 8h40. Ele está preso por matar Leandro Junio Coelho.

Segundo denúncia do Ministério Público, o crime ocorreu por volta das 18h na Rua Central, quando a vítima estava em um ponto de ônibus e foi surpreendida pelo suspeito, que se aproximou em uma motocicleta e efetuou diversos disparos de arma de fogo.

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Ainda conforme a acusação, o homicídio teria sido motivado por vingança. O réu acreditava que a vítima teria maltratado uma familiar dele e os filhos dela durante um relacionamento.

O Ministério Público aponta que o crime foi cometido com qualificadoras, como motivo torpe, perigo comum, já que os disparos ocorreram em via movimentada, e recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida no local.

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A vítima morreu no local, conforme laudo de necropsia.

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