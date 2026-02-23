'Esperança acesa', diz mãe de vítima de Brumadinho sobre julgamento

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Familiares das vítimas do rompimento da barragem da mina de Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG), estão esperançosos de que a Justiça seja feita e os responsáveis pela tragédia que matou 272 pessoas paguem pelos crimes. O julgamento do caso começa nesta segunda-feira (23/2), no Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6), no Bairro Santo Agostinho, Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG).

Maria Regina da Silva é mãe de Priscila Elen Silva e vice presidente da Associação dos familiares das vítimas e atingidos pelo rompimento da barragem em Brumadinho (Avabrum) e relembra a luta das famílias para que o julgamento aconteça.

“São sete anos. A gente nem acredita que chegamos neste lugar em que estamos hoje. Foi muita luta, muitas idas a Brasília, muita briga para que esse processo chegasse nesse lugar em que ele está hoje. Sabemos que daqui para frente, a caminhada vai ser muito difícil, mas nossa esperança está acesa”, afirma. “Muitas vezes quando as pessoas diziam que não ia acontecer, nós batíamos o pé. E acreditamos que a Justiça será feita”, completa.

Ela diz que esse início do julgamento faz as famílias reviverem tudo o que passaram nesses sete anos. “Percebemos que crimes de muito menos importância, que não vitimaram pessoas, são respondidos com muito mais rapidez. No nosso caso foram 272 vidas tiradas e nada foi feito até agora. Se não fôssemos nós, os familiares das vítimas, entrarmos de frente nessa briga, junto com os advogados que nos representam, isso não estaria acontecendo”, desabafa.

Maria Regina reforça que as famílias acreditam que a Justiça será feita após o julgamento. “Hoje sentimos um certo alívio e acreditamos na justiça. Nunca tivemos dúvidas que chegaríamos a esse momento. Agradeço a Deus que tem nos fortalecido a todo momento nessa caminhada.”

Julgamento

A Justiça Federal de Minas Gerais inicia hoje as audiências de instrução e julgamento relacionadas ao rompimento da barragem. O caso é considerado um dos maiores processos da história da Justiça Federal e envolve 17 réus. As audiências irão ouvir esses réus e testemunhas sobre os crimes.

Segundo o Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6), a fase de instrução terá 76 audiências, com previsão de duração até 17 de maio de 2027. As sessões serão realizadas na sede do TRF-6.

A Vale, a TÜV SÜD e 16 ex-executivos vinculados a essas empresas figuram como réus na ação penal e respondem por crimes de homicídio e ambientais.

A fase de instrução e julgamento se destina à produção de provas e à oitiva de testemunhas de acusação e defesa, para apurar eventuais falhas nos sistemas de segurança e possíveis condutas negligentes que possam ter concorrido para a morte de 272 pessoas.

Testemunhas de acusação

Pablo Martins, advogado que atua como assistente de acusação da Avabrum no processo. “Neste primeiro dia de julgamento esperamos que as audiências aconteçam de maneira adequada e que os trabalhos sigam para que a gente chegue na verdade aproximada do que realmente aconteceu. A partir disso, que posssamos apurar as responsabilidades de quem quer que seja.”

Neste primeiro dia serão ouvidas testemunhas de acusação. “As de hoje, em específico, são familiares de vítimas.” Martins lembra que o processo teve início em 2020, e durante este período, houve a troca da competência de julgamento da Justiça Estadual para a Justiça Federal.

Tivemos vários recursos nos tribunais superiores que acabaram atrasando o andamento do processo. Sabemos que é um processo difícil, que envolve muitos réus, muitas vítimas e é de difícil apuração, a responsabilidade de cada um dos réus, mas esperamos que o processo ande sem tropeços e nulidades.”

Rompimento

A barragem da Vale rompeu em 25 de janeiro de 2019 e liberou cerca de 12 milhões de metros cúbicos de lama, resultando em mortes, destruição ambiental e contaminação da Bacia do Paraopeba.

Além da perda de 272 pessoas, o rompimento também causou impactos e prejuízos ambientais e socioeconômicos. A vegetação, a fauna e outros rios foram atingidos ao longo de centenas de quilômetros, atravessando o território de mais de 20 municípios e causando um dos maiores desastres socioambientais da história. Os impactos negativos não se restringiram aos municípios da bacia do Rio Paraopeba, tendo causado danos aos municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte e ao Estado de Minas Gerais.

Linha do Tempo: A busca por justiça