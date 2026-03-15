Deslizamento de terra interdita faixas da BR-381, na Grande BH

Um deslizamento de terra atrapalha o trânsito na BR-381, na manhã deste domingo (15/3), em Santa Luzia (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o incidente aconteceu durante a madrugada, nas proximidades do Posto Fumaça. Apesar do susto, ninguém foi atingido.

Equipes da concessionária Nova 381 foram acionadas e trabalham na limpeza da pista para liberar a rodovia.

Motoristas que passam pelo trecho relataram, em grupos nas redes sociais, que duas faixas no sentido Belo Horizonte foram tomadas pela terra, o que exige atenção redobrada dos condutores.

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Até o momento, não há informações sobre o tamanho do congestionamento no local.