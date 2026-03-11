Ex-vereador de Montes Claros morre após ser picado por uma cobra jararaca

O ex-vereador Cosme Soares Vieira, de Montes Claros (MG), no norte do estado, morreu aos 70 anos de idade picado por uma cobra jararaca. A informação foi revelada ao Estado de Minas por Rivelino Soares Vieira, irmão do ex-vereador.

O velório de Cosme Vieira ocorreu no salão da Funerária Avelar, em Montes Claros, na manhã desta quarta-feira (11/3). O corpo será sepultado, no final da tarde, no distrito de Ermidinha, onde ex-vereador morava.

Líder comunitário e produtor rural, Cosme Vieira também foi secretário municipal de Esportes de Montes Claros, entre 1999 e 2000, na gestão do ex-prefeito Jairo Ataíde.

Segundo a família, o ex-vereador Cosme Vieira foi picado pela jararaca na tarde de quinta-feira (5/6), na casa dele, em Ermidinha. Ele foi atacado pela cobra em uma das pernas, na altura do joelho, ao se aproximar de um pé de abóbora no quintal da residência. O animal peçonhento estava escondido entre as folhas da planta.

“Mas, na hora, ele (Cosme) nem percebeu que tinha sido uma picada de cobra”, afirma o irmão, Rivelino. Ele conta que, logo depois, o ex-vereador sentiu uma dor muito forte e a visão ficou embaçada. Cosme Vieira foi encaminhado ao Hospital Universitário Clemente de Faria (HUCF), em Montes Claros.

O estado de saúde de Cosme Vieira se agravou com o passar dos dias. Houve comprometimento dos rins, que pararam de funcionar. Ainda de acordo com Rivelino, o irmão dele foi transferido para o Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do hospital. A equipe médica adotou todas as medidas possíveis, mas Cosme acabou morrendo na noite de terça-feira (10/3).

Jararaca

Segundo o Ministério da Saúde, a jararaca é o maior causador de acidentes com cobras no país, responsável por 69,3% das picadas registradas no Brasil em 2022.

Conforme o Instituto Butantan, "os principais sintomas da picada de uma jararaca adulta em humanos são dor e inchaço local, às vezes com manchas arroxeadas e sangramento no ferimento. Também podem ocorrer sangramentos em mucosas, como nas gengivas e nariz. As complicações podem provocar infecção e necrose na região da picada e insuficiência renal aguda".

É uma das serpentes mais comuns do sudeste do Brasil, mas há várias espécies de jararacas espalhadas pelo país. "Ela pode ser encontrada da Bahia até o Rio Grande do Sul, associada à Mata Atlântica, e eventualmente em algumas regiões do Paraguai e da Argentina que fazem fronteira com o Brasil".

As fêmeas são maiores que os machos, chegando a 1,5 metro. E o policromatismo é uma das principais características que ajudam a identificar a espécie. O "padrão de cores varia de cobra para cobra, com tons marrons escuros ou claros, verdes, acinzentados ou amarelos. Além disso, ela possui desenhos em forma de ferradura na lateral do corpo com diferentes cores, geralmente mais escuros que o restante do corpo".