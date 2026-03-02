Homem de 69 anos é preso por não usar camisinha em ato sexual
Vítima afirma que havia combinado com idoso o uso de preservativo e ficou abalada com o risco de contaminação por ISTs
Um homem de 69 anos foi preso em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, por não usar camisinha durante encontro sexual, mesmo sob exigência da garota de programa. A acusação é de violação sexual mediante fraude. O caso foi registrado em uma casa noturna no Bairro Jardim Paulistano. A vítima tem 25 anos.
De acordo com o registro policial, a mulher contou que havia combinado o programa pelo valor de R$ 150, estabelecendo como condição o uso de preservativo.
Segundo o relato da vítima, durante o ato sexual, o homem teria mantido relação sexual sem proteção, apesar das negativas reiteradas. Ela afirmou que precisou gritar para que ele interrompesse a conduta e disse ter ficado abalada e preocupada com o risco de contaminação por Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).
O suspeito apresentou versão diferente aos policiais. Ele afirmou que não houve acordo prévio sobre o uso de preservativo e alegou que o conflito começou após a mulher tentar cobrar R$ 240, valor superior ao inicialmente combinado, motivo pelo qual teria se recusado a pagar.
A jovem foi encaminhada ao Hospital Regional Antônio Dias, onde passou por exames e recebeu medidas profiláticas. O homem foi preso em flagrante e levado à Delegacia de Plantão.