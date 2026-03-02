Assine
VIOLAÇÃO SEXUAL

Homem de 69 anos é preso por não usar camisinha em ato sexual

Vítima afirma que havia combinado com idoso o uso de preservativo e ficou abalada com o risco de contaminação por ISTs

Vinicius Lemos - Especial para o EM
Vinicius Lemos - Especial para o EM
02/03/2026 16:22

Idoso é preso por não usar camisinha em ato sexual em Patos de Minas
Idoso foi encaminhado à Delegacia de Plantão de Patos de Minas, no Alto Paranaíba; ele nega as acusações crédito: Divulgação/Sejusp

 Um homem de 69 anos foi preso em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, por não usar camisinha durante encontro sexual, mesmo sob exigência da garota de programa. A acusação é de violação sexual mediante fraude. O caso foi registrado em uma casa noturna no Bairro Jardim Paulistano. A vítima tem 25 anos.

De acordo com o registro policial, a mulher contou que havia combinado o programa pelo valor de R$ 150, estabelecendo como condição o uso de preservativo.

Segundo o relato da vítima, durante o ato sexual, o homem teria mantido relação sexual sem proteção, apesar das negativas reiteradas. Ela afirmou que precisou gritar para que ele interrompesse a conduta e disse ter ficado abalada e preocupada com o risco de contaminação por Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

O suspeito apresentou versão diferente aos policiais. Ele afirmou que não houve acordo prévio sobre o uso de preservativo e alegou que o conflito começou após a mulher tentar cobrar R$ 240, valor superior ao inicialmente combinado, motivo pelo qual teria se recusado a pagar.

A jovem foi encaminhada ao Hospital Regional Antônio Dias, onde passou por exames e recebeu medidas profiláticas. O homem foi preso em flagrante e levado à Delegacia de Plantão.

