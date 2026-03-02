Grande BH: adolescente de 16 anos morre na represa Várzea das Flores

Um adolescente de 16 anos morreu afogado na tarde desse domingo (1º/3) na represa Várzea das Flores, no Bairro Itacolomi, em Betim (MG), Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a guarnição foi chamada por volta das 16h30. Segundo as primeiras informações, o jovem nadava na represa, nas proximidades da Copasa, quando teria se afogado.

Além dos bombeiros, a Polícia Militar, Civil e Samu estiveram no local.

De acordo com as autoridades, não há indícios de crime. O caso será apurado pelas forças de segurança.