AFOGAMENTO

Grande BH: adolescente de 16 anos morre na represa Várzea das Flores

Jovem nadava na represa Várzea das Flores, em Betim (MG), Região Metropolitana de Belo Horizonte, quando se afogou; não há indícios de crime

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
02/03/2026 05:48 - atualizado em 02/03/2026 06:56

Reservatório Várzea das Flores.
Reservatório Várzea das Flores, fica entre Betim e Contagem crédito: Ramon Lisboa/EM/D.A Press

Um adolescente de 16 anos morreu afogado na tarde desse domingo (1º/3) na represa Várzea das Flores, no Bairro Itacolomi, em Betim (MG), Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a guarnição foi chamada por volta das 16h30. Segundo as primeiras informações, o jovem nadava na represa, nas proximidades da Copasa, quando teria se afogado.

Além dos bombeiros, a Polícia Militar, Civil e Samu estiveram no local.

De acordo com as autoridades, não há indícios de crime. O caso será apurado pelas forças de segurança.

