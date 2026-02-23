Supermercados BH: unidades do Espírito Santo deixarão de abrir aos domingos

Por meio de uma nota publicada nas redes sociais, a rede mineira Supermercados BH, do empresário Pedro Lourenço, informou que as lojas localizadas no estado do Espírito Santo não abrirão aos domingos a partir de 1º de março.

Tal medida segue uma determinação da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 2025/2027, que estabelece que os estabelecimentos comerciais desse setor funcionem apenas de segunda-feira a sábado.

A atual CCT do Espírito Santo foi publicada no último dia 10 de novembro. O texto determinou, além da proibição do trabalho aos domingos, a disponibilização de vale-alimentação aos trabalhadores, entre outras atualizações.

Em relação às cláusulas sociais, a CCT capixaba tem vigência de 1° de novembro de 2025 até 31 de outubro de 2027. Já para as cláusulas econômicas, como reajuste salarial, piso salarial, plano de saúde, seguro de vida e plano odontológico, a validade é de apenas 1 ano: o acordo voltará a ser negociado a partir do próximo dia 1º de novembro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na seção institucional do próprio site, a rede Supermercados BH afirma ter mais 400 lojas em atividade no país, das quais 43 estão distribuídas por 13 municípios do Espírito Santo. As demais 360 lojas estão localizadas em 114 municípios de Minas Gerais. Os números já incluem os pontos de venda adquiridos da concorrente Bretas, no ano passado, em uma transação que envolveu cerca de R$ 716 milhões.