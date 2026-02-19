BH: panela de pressão explode e deixa funcionárias feridas em escola

Uma explosão na cozinha da Escola Municipal Magalhães Drummond deixou duas funcionárias feridas na manhã desta quarta-feira (19/2), no Bairro Alto Barroca, na Região Oeste de Belo Horizonte.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, a ocorrência foi registrada por volta das 8h30, na Rua Contendas, 200. Militares do 1º Batalhão foram acionados após a explosão de uma panela de pressão enquanto duas cantineiras preparavam a refeição dos alunos.

Segundo relato de uma das funcionárias, o equipamento apresentou problema na liberação do vapor de água e acabou explodindo. No momento do acidente, elas cozinhavam beterrabas na panela de pressão. Uma das vítimas, de 43 anos, sofreu queimaduras na barriga, nas costas e nos braços. A outra, de 42 anos, queixou-se de dores no quadril e na cabeça, após ser projetada ao chão com a força da explosão.

Os bombeiros realizaram o atendimento pré-hospitalar, estabilizaram as vítimas e as encaminharam ao Hospital João XXIII, referência no atendimento a vítimas de queimaduras e traumas na capital.

A cozinha da escola sofreu avarias com a explosão e foi interditada pela guarnição do Corpo de Bombeiros, que solicitou a presença da Defesa Civil municipal para avaliação da estrutura do espaço. Em decorrência do acidente, a unidade não terá condições de fornecer alimentação aos alunos até que a situação seja regularizada.