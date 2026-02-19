BH: panela de pressão explode e deixa funcionárias feridas em escola
Acidente ocorreu na cozinha da Escola Municipal Magalhães Drummond, no Prado. Cozinheiras preparavam beterrabas no momento do incidente
compartilheSIGA
Uma explosão na cozinha da Escola Municipal Magalhães Drummond deixou duas funcionárias feridas na manhã desta quarta-feira (19/2), no Bairro Alto Barroca, na Região Oeste de Belo Horizonte.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, a ocorrência foi registrada por volta das 8h30, na Rua Contendas, 200. Militares do 1º Batalhão foram acionados após a explosão de uma panela de pressão enquanto duas cantineiras preparavam a refeição dos alunos.
Leia Mais
Segundo relato de uma das funcionárias, o equipamento apresentou problema na liberação do vapor de água e acabou explodindo. No momento do acidente, elas cozinhavam beterrabas na panela de pressão. Uma das vítimas, de 43 anos, sofreu queimaduras na barriga, nas costas e nos braços. A outra, de 42 anos, queixou-se de dores no quadril e na cabeça, após ser projetada ao chão com a força da explosão.
Os bombeiros realizaram o atendimento pré-hospitalar, estabilizaram as vítimas e as encaminharam ao Hospital João XXIII, referência no atendimento a vítimas de queimaduras e traumas na capital.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A cozinha da escola sofreu avarias com a explosão e foi interditada pela guarnição do Corpo de Bombeiros, que solicitou a presença da Defesa Civil municipal para avaliação da estrutura do espaço. Em decorrência do acidente, a unidade não terá condições de fornecer alimentação aos alunos até que a situação seja regularizada.