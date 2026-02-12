Assine
overlay
Início Gerais
BRIGA ENTRE TORCIDA

Suspeitos de integrar a Galoucura agridem cruzeirenses em bar de Contagem

Vítimas foram atacadas e roubadas em confusão na noite dessa quarta-feira (11/02), durante transmissão de jogo de futebol

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
12/02/2026 08:54

compartilhe

SIGA
x
Homem estava foragido por suspeita de participar de um ataque a integrantes da Galoucura, no Bairro Jardim Industrial, em Contagem, na Região Metropolitana, em 22 de julho deste ano
Os suspeitos desembarcaram, invadiram o bar e passaram a atacar torcedores que usavam camisa da Máfia Azu crédito: Pixabay / Reprodução

Integrantes da torcida organizada Galoucura agrediram torcedores do Cruzeiro, de 20 e 21 anos, em um bar em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa quarta-feira (11/2). Além das agressões, foram roubados celulares, carteiras e camisa da torcida organizada Máfia Azul.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a Polícia Militar, as vítimas estavam em uma adega no Bairro Glória assistindo ao jogo entre Cruzeiro e Mirassol quando integrantes da Galoucura chegaram ao local e começaram as agressões.

Uma das vítimas relatou que havia cerca de 15 cruzeirenses no estabelecimento quando os agressores apareceram em três motocicletas e dois carros. Eles desembarcaram, invadiram o bar e passaram a atacar torcedores que usavam camisa da Máfia Azul, fugindo em seguida. Segundo relato das vítimas, os agressores gritavam “É a TOG” durante o ataque.

Leia Mais

Um dos agredidos contou que tentou se esconder no banheiro quando viu um dos agressores armado com faca, mas foi alcançado. Ele foi obrigado a entregar os pertences, como carteira, celular, tênis e dinheiro. Um dos envolvidos bateu com um cabo de vassoura na cabeça do torcedor, que caiu e ficou sangrando. 

O ferido foi atendido na UPA Industrial, enquanto outra vítima procurou atendimento por conta própria no Hospital Municipal de Contagem.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Até o momento, ninguém foi preso. O caso foi encaminhado para a 2ª Delegacia de Plantão de Contagem e será investigado.

Tópicos relacionados:

agressao atletico contagem cruzeiro futebol galoucura mafia-azul policia-militar

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay