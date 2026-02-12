Suspeitos de integrar a Galoucura agridem cruzeirenses em bar de Contagem
Vítimas foram atacadas e roubadas em confusão na noite dessa quarta-feira (11/02), durante transmissão de jogo de futebol
Integrantes da torcida organizada Galoucura agrediram torcedores do Cruzeiro, de 20 e 21 anos, em um bar em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa quarta-feira (11/2). Além das agressões, foram roubados celulares, carteiras e camisa da torcida organizada Máfia Azul.
Segundo a Polícia Militar, as vítimas estavam em uma adega no Bairro Glória assistindo ao jogo entre Cruzeiro e Mirassol quando integrantes da Galoucura chegaram ao local e começaram as agressões.
Uma das vítimas relatou que havia cerca de 15 cruzeirenses no estabelecimento quando os agressores apareceram em três motocicletas e dois carros. Eles desembarcaram, invadiram o bar e passaram a atacar torcedores que usavam camisa da Máfia Azul, fugindo em seguida. Segundo relato das vítimas, os agressores gritavam “É a TOG” durante o ataque.
Um dos agredidos contou que tentou se esconder no banheiro quando viu um dos agressores armado com faca, mas foi alcançado. Ele foi obrigado a entregar os pertences, como carteira, celular, tênis e dinheiro. Um dos envolvidos bateu com um cabo de vassoura na cabeça do torcedor, que caiu e ficou sangrando.
O ferido foi atendido na UPA Industrial, enquanto outra vítima procurou atendimento por conta própria no Hospital Municipal de Contagem.
Até o momento, ninguém foi preso. O caso foi encaminhado para a 2ª Delegacia de Plantão de Contagem e será investigado.