Lavô, Tá Novo! celebra as mais tocadas da rádio e do MP3 no Carnaval de BH

Se você está procurando um bloco que transforma nostalgia em festa, o Lavô, Tá Novo! é a escolha certa. O bloco está entre os 612 cadastrados para desfilar por Belo Horizonte durante o carnaval de 2026, que vai rolar por quase um mês. É isso mesmo! De 31 de janeiro a 22 de fevereiro, a capital mineira contará com diversos eventos, entre desfiles de blocos e shows.

Se você vai passar o carnaval em BH, precisa conhecer o Bloco Lavô, Tá Novo! Por isso reunimos aqui tudo que você precisa saber sobre o bloco, inclusive onde e quando vai se apresentar.

Veja o que esperar do Bloco Lavô, Tá Novo!

Fundado no fim de 2016, o Bloco Lavô, Tá Novo! surgiu do desejo de levar para o Carnaval de rua as músicas “bagaceiras” que marcaram gerações, dos anos 80 até 2010 e que todo mundo canta no chuveiro, no karaokê e na memória afetiva.

O primeiro desfile aconteceu em 2017, no pré-carnaval de Belo Horizonte, como bloco parado e em formato experimental. Desde então, o Lavô cresceu de forma consistente, passou a desfilar com deslocamento e trio elétrico e construiu uma identidade marcada pelo humor, nostalgia e pela participação ativa do público, funcionando como um grande karaokê a céu aberto.

Tema do cortejo 2026: “As Mais Pedidas: da rádio ao MP3”

Para o Carnaval de 2026, o Lavô, Tá Novo! apresenta o cortejo “As Mais Pedidas: da rádio ao MP3”, celebrando os grandes sucessos que atravessaram gerações, das ondas do rádio às pastinhas digitais.

A proposta é transformar a rua em uma grande estação transmissora, a Rádio Bagaceira, onde o público canta junto, pede música e participa ativamente da experiência. O tema orienta o repertório, os arranjos da bateria e a estética do desfile, costurando memória afetiva, humor e música em alto volume.

E como toda boa rádio tem seus ídolos, o bloco convida os foliões a irem fantasiados de artistas que marcaram suas vidas, vale diva pop, banda de um hit só, boy band, cantora romântica, rainha do axé ou aquele nome esquecido que só você lembra. Quanto mais exagerado, melhor.

Conheça quem está à frente do Bloco Lavô, Tá Novo!

A Bateria do Bloco Lavô, Tá Novo! é composta por cerca de 250 pessoas. A banda

é composta por 10 integrantes, sendo eles: Amanda Coimbra, Lucas Carvalho e Wagner Café no vocal; Henrique Vilela na guitarra e direção musical; Arthur Santos no baixo; Thiago Quintino no teclado; Yuri Maia na bateria; Laiza Lamara na percussão além de Ítalo Taveira e Thais Coimbra no backing vocal.

Então, pode esperar muita festa, porque música é o que não falta neste bloco animado.

A banda do Lavô, Tá Novo! reúne vocalistas e músicos que conduzem o cortejo ao lado de uma bateria formada por cerca de 250 integrantes Reprodução/ Bloco Lavô, Tá Novo!

Bloco Lavô, Tá Novo!: onde e quando vai se apresentar?

Este ano o bloco vai se apresentar dia 17 de fevereiro (terça-feira). A concentração será às 14h na Avenida dos Andradas, 3560 — Via das Artes e o encerramento às 20h.

Para saber a programação completa acesse o instagram do Bloco Lavô, Tá Novo!.

