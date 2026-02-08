FOLIA EM BH
Carnaval 2026: veja fotos do Bloco da Amandona, na Savassi, em BH
Na foto, Marina Fenner e Jaqueline Bonilla com o casal de amigos Fabricio Januario e Lise Lisboa Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press
Bloco da Amandona, na Savassi Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press
Sucessos MPB e da música sertaneja embalam casais entre as palmeiras Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press
Bloco da Amandona, na Savassi Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press
Bloco da Amandona, na Savassi Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press
Bloco da Amandona, na Savassi Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press