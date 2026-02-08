Assine
CHUVAS

‘Nossa preocupação é com a vida’, diz Damião sobre moradores de encostas

Em entrevista ao 'EM Minas', o prefeito disse que BH se mostrou preparada para enfrentar temporais

Carolina Saraiva
Mariana Costa
Carolina Saraiva
Repórter
Mariana Costa
Repórter
08/02/2026 10:00

O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, falou sobre o enfrentamento ao período chuvoso na capital
O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, falou sobre o enfrentamento ao período chuvoso na capital crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), afirmou, em entrevista ao "EM Minas", da "TV Alterosa", que a capital se mostrou preparada para enfrentar os temporais e ressaltou que BH não registrou mortes durante o período chuvoso deste ano.

Damião, porém, disse estar preocupado com os moradores de encostas.

“Belo Horizonte é uma cidade de morros. Pessoas que moram nessas encostas são nossa preocupação. Nossa preocupação é com vidas. Claro que também nos preocupamos com o bem material daquele que tem a loja invadida por água. Não queremos isso, mas contabilizamos vidas. Nenhuma vida foi perdida por causa da chuva e tivemos temporais muito mais fortes do que no ano passado. Ou seja, passamos, pelo menos por enquanto. Mas mostramos que estamos preparados para as fortes chuvas em Belo Horizonte”, declarou.

O prefeito destacou ainda que vias historicamente afetadas pelos grandes volumes de chuva na capital têm respondido bem ao período chuvoso, que vai até março, sem grandes transtornos para a população, como alagamentos. 


“A (Avenida) Teresa Cristina está lá do mesmo jeito. A Vilarinho, a Bernardo Vasconcelos, perto do Minas Shopping também, com todos esses temporais. Nenhuma ocorrência foi registrada em deslizamento nas encostas da periferia de Belo Horizonte. Tudo isso, para nós, é conquista”, declarou. 

Tópicos relacionados:

alvaro-damiao bh chuva

