‘Nossa preocupação é com a vida’, diz Damião sobre moradores de encostas
Em entrevista ao 'EM Minas', o prefeito disse que BH se mostrou preparada para enfrentar temporais
compartilheSIGA
O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), afirmou, em entrevista ao "EM Minas", da "TV Alterosa", que a capital se mostrou preparada para enfrentar os temporais e ressaltou que BH não registrou mortes durante o período chuvoso deste ano.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Damião, porém, disse estar preocupado com os moradores de encostas.
“Belo Horizonte é uma cidade de morros. Pessoas que moram nessas encostas são nossa preocupação. Nossa preocupação é com vidas. Claro que também nos preocupamos com o bem material daquele que tem a loja invadida por água. Não queremos isso, mas contabilizamos vidas. Nenhuma vida foi perdida por causa da chuva e tivemos temporais muito mais fortes do que no ano passado. Ou seja, passamos, pelo menos por enquanto. Mas mostramos que estamos preparados para as fortes chuvas em Belo Horizonte”, declarou.
Leia Mais
O prefeito destacou ainda que vias historicamente afetadas pelos grandes volumes de chuva na capital têm respondido bem ao período chuvoso, que vai até março, sem grandes transtornos para a população, como alagamentos.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
“A (Avenida) Teresa Cristina está lá do mesmo jeito. A Vilarinho, a Bernardo Vasconcelos, perto do Minas Shopping também, com todos esses temporais. Nenhuma ocorrência foi registrada em deslizamento nas encostas da periferia de Belo Horizonte. Tudo isso, para nós, é conquista”, declarou.