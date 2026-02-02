Assine
overlay
Início Gerais
ATENÇÃO, MORADORES!

Bairros da Grande BH podem ficar sem água nesta terça (3/2); saiba quais

Manutenção pode deixar bairros de quatro cidades da Grande BH com intermitência no abastecimento até a manhã de quarta (4/2). Veja lista dos bairros atingidos

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
02/02/2026 09:12

compartilhe

SIGA
x
Buritis pode ficar sem água nesta sexta-feira (21/3)
Manutenção programada pode causar intermitência em bairros de quatro cidades da Grande BH crédito: hippopx.com

Bairros de Contagem, Betim, Ribeirão das Neves e Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte podem ficar sem água nesta terça-feira (3/2), segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A empresa informou que a intermitência no abastecimento pode ocorrer até a manhã de quarta-feira (4/2) devido a uma manutenção operacional programada.

Leia Mais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo a Copasa, os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer os impactos do desabastecimento.

Betim

  • Icaivera

Contagem

  • Aparecida
  • Buganville
  • Condomínio Nosso Rancho
  • Icaivera
  • Nazaré
  • Nova Contagem
  • Retiro
  • Vila Estaleiro
  • Vila Ipê Amarelo
  • Vila Nova Esperança
  • Vila Renascer

Esmeraldas

  • Conjunto Castelo Branco
  • Monte Sinai
  • Novo Retiro
  • Parque do Sabiá
  • Recanto da Mata
  • Recanto Verde
  • Recanto Verde II
  • Recreio do Retiro
  • Recreio do Riachinho
  • Residencial Caio Martins
  • Retiro
  • Serra Verde
  • Vila Esmeraldas

Ribeirão das Neves

  • Alterosa
  • Jardim Verona
  • Veneza

Tópicos relacionados:

agua copasa grande-bh

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay