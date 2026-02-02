Bairros da Grande BH podem ficar sem água nesta terça (3/2); saiba quais
Manutenção pode deixar bairros de quatro cidades da Grande BH com intermitência no abastecimento até a manhã de quarta (4/2). Veja lista dos bairros atingidos
Bairros de Contagem, Betim, Ribeirão das Neves e Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte podem ficar sem água nesta terça-feira (3/2), segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).
A empresa informou que a intermitência no abastecimento pode ocorrer até a manhã de quarta-feira (4/2) devido a uma manutenção operacional programada.
Segundo a Copasa, os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer os impactos do desabastecimento.
Betim
- Icaivera
Contagem
- Aparecida
- Buganville
- Condomínio Nosso Rancho
- Icaivera
- Nazaré
- Nova Contagem
- Retiro
- Vila Estaleiro
- Vila Ipê Amarelo
- Vila Nova Esperança
- Vila Renascer
Esmeraldas
- Conjunto Castelo Branco
- Monte Sinai
- Novo Retiro
- Parque do Sabiá
- Recanto da Mata
- Recanto Verde
- Recanto Verde II
- Recreio do Retiro
- Recreio do Riachinho
- Residencial Caio Martins
- Retiro
- Serra Verde
- Vila Esmeraldas
Ribeirão das Neves
- Alterosa
- Jardim Verona
- Veneza