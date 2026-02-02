Bairros da Grande BH podem ficar sem água nesta terça (3/2); saiba quais

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Bairros de Contagem, Betim, Ribeirão das Neves e Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte podem ficar sem água nesta terça-feira (3/2), segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

A empresa informou que a intermitência no abastecimento pode ocorrer até a manhã de quarta-feira (4/2) devido a uma manutenção operacional programada.

Segundo a Copasa, os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer os impactos do desabastecimento.

Betim

Icaivera

Contagem

Aparecida

Buganville

Condomínio Nosso Rancho

Icaivera

Nazaré

Nova Contagem

Retiro

Vila Estaleiro

Vila Ipê Amarelo

Vila Nova Esperança

Vila Renascer

Esmeraldas

Conjunto Castelo Branco

Monte Sinai

Novo Retiro

Parque do Sabiá

Recanto da Mata

Recanto Verde

Recanto Verde II

Recreio do Retiro

Recreio do Riachinho

Residencial Caio Martins

Retiro

Serra Verde

Vila Esmeraldas

Ribeirão das Neves