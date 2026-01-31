Assine
VÍTIMA NÃO IDENTIFICADA

Corpo é encontrado na Lagoa da Pampulha, em BH

Segundo o Corpo de Bombeiros, vítima ainda não identificada foi localizada na manhã deste sábado (31/1), próximo ao Parque Ecológico

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Repórter de Gerais
31/01/2026 08:20

Lancha da Marinha do Brasil percorreu trecho autorizado da Lagoa da Pampulha, em BH, durante evento que marcou a assinatura do termo de cooperação com a prefeitura
Corpo foi localizado na manhã deste sábado (31/1), próximo ao Parque Ecológico crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press

O Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) encontrou um corpo na Lagoa da Pampulha, na região homônima, em Belo Horizonte, na manhã deste sábado (31/1).

De acordo com os militares, a vítima não identificada foi vista próxima a entrada do Parque Ecológico.

A ocorrência segue em andamento e as polícias Civil e Militar estão no local.

Matéria em atualização

