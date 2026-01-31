Corpo é encontrado na Lagoa da Pampulha, em BH
Segundo o Corpo de Bombeiros, vítima ainda não identificada foi localizada na manhã deste sábado (31/1), próximo ao Parque Ecológico
O Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) encontrou um corpo na Lagoa da Pampulha, na região homônima, em Belo Horizonte, na manhã deste sábado (31/1).
De acordo com os militares, a vítima não identificada foi vista próxima a entrada do Parque Ecológico.
A ocorrência segue em andamento e as polícias Civil e Militar estão no local.
Matéria em atualização