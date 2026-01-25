Assine
overlay
Início Gerais
ATENÇÃO, POPULAÇÃO!

BH está em alerta para chuvas de até 30 mm com raios e rajadas de ventos

Defesa Civil lista algumas recomendações para a população durante as chuvas

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
25/01/2026 11:14

compartilhe

SIGA
x
213 cidades mineiras podem enfrentar chuvas intensas nesta quinta-feira (8/1)
Defesa Civil prevê chuva de até 30 mm e ventos de 50 km/h neste domingo (25/1) crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

Belo Horizonte está em alerta para chuvas de 20 a 30?mm, com possibilidade de raios e rajadas de vento de até 50?km/h nas próximas horas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O aviso da Defesa Civil vale até as 8h desta segunda-feira (26/01).

Leia Mais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Recomendações durante a chuva

  • Redobre a atenção e evite áreas sujeitas a alagamentos, além de ruas próximas a córregos e ribeirões durante temporais.
  • Não atravesse vias alagadas e não deixe crianças brincarem em enxurradas.
  • Não se abrigue nem estacione veículos sob árvores.
  • Atenção especial para áreas de encostas e morros, devido ao risco de deslizamentos.
  • Não se aproxime de cabos elétricos rompidos. Em caso de risco, ligue para a Cemig (116) ou para a Defesa Civil (199).
  • Se notar rachaduras em imóveis, fendas no solo ou surgimento de minas d’água, acione a Defesa Civil.
  • Durante tempestades com raios, evite áreas abertas e o uso de equipamentos elétricos.

Como receber alertas da Defesa Civil

Moradores de Belo Horizonte podem acompanhar avisos sobre chuvas intensas, tempestades, granizo, vendavais, alagamentos e risco de deslizamentos pelos seguintes canais:

  • WhatsApp (Canal Público)
  • SMS: envie o CEP da sua rua para 40199 (serviço gratuito)
  • Redes sociais: Instagram, Facebook, X (Twitter) e Telegram — @defesacivilbh

Tópicos relacionados:

alerta bh chuva defesa-civil

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay