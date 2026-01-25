BH está em alerta para chuvas de até 30 mm com raios e rajadas de ventos
Defesa Civil lista algumas recomendações para a população durante as chuvas
Belo Horizonte está em alerta para chuvas de 20 a 30?mm, com possibilidade de raios e rajadas de vento de até 50?km/h nas próximas horas.
O aviso da Defesa Civil vale até as 8h desta segunda-feira (26/01).
Recomendações durante a chuva
- Redobre a atenção e evite áreas sujeitas a alagamentos, além de ruas próximas a córregos e ribeirões durante temporais.
- Não atravesse vias alagadas e não deixe crianças brincarem em enxurradas.
- Não se abrigue nem estacione veículos sob árvores.
- Atenção especial para áreas de encostas e morros, devido ao risco de deslizamentos.
- Não se aproxime de cabos elétricos rompidos. Em caso de risco, ligue para a Cemig (116) ou para a Defesa Civil (199).
- Se notar rachaduras em imóveis, fendas no solo ou surgimento de minas d’água, acione a Defesa Civil.
- Durante tempestades com raios, evite áreas abertas e o uso de equipamentos elétricos.
Como receber alertas da Defesa Civil
Moradores de Belo Horizonte podem acompanhar avisos sobre chuvas intensas, tempestades, granizo, vendavais, alagamentos e risco de deslizamentos pelos seguintes canais:
- WhatsApp (Canal Público)
- SMS: envie o CEP da sua rua para 40199 (serviço gratuito)
- Redes sociais: Instagram, Facebook, X (Twitter) e Telegram — @defesacivilbh