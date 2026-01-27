Baianas Ozadas: a essência da Bahia que pulsa no coração do Carnaval de BH

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

O Carnaval de Belo Horizonte continua conquistando novos adeptos, e a folia de 2026 está prevista para ser ainda maior que a de 2025. Para a próxima festa, 612 blocos de rua se cadastraram para desfilar, o que representa um aumento de cerca de 8% em relação aos 568 inscritos em 2025. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), do total, 178 blocos participarão pela primeira vez.

Também há expectativa de aumento dos cortejos, ao menos 660 desfiles estão previstos para serem realizados nas dez regionais da cidade durante a programação oficial, entre os dias 31 de janeiro e 22 de fevereiro (incluindo o pré, o feriado e o pós-carnaval). O número representa um crescimento de cerca de 43,48% em comparação aos 460 que foram para as ruas este ano. Vale lembrar que esse número pode oscilar; em média, 20% dos desfiles pré-cadastrados acabam desistindo.

Com uma vasta gama de estilos, o carnaval belo-horizontino se destaca por atender a todos os gostos. Os blocos de rua preparam seus repertórios com o propósito de compartilhar diferentes culturas com o público. Um exemplo marcante disso é o Bloco Baianas Ozadas, que traz para Minas um pouquinho da Bahia.

Baianas Ozadas: o bloco que traz a Bahia para o carnaval de BH

Criado em 2012, o bloco Baianas Ozadas é considerado um dos principais blocos que desfilam pelas ruas de BH durante os carnavais. Formado por Geo Cardoso, conhecido também como Geo Ozado, um baiano que mora há 40 anos em Belo Horizonte, o bloco tem a função de trazer para a capital mineira um pouquinho do carnaval baiano e da cultura de lá.

Tudo começou quando, ao desistir de ir passar o carnaval em Salvador, Geo e mais seis amigos tiveram a ideia de se fantasiar de baianas e invadir os bloquinhos que desfilavam na época. Dessa ideia surgiu outra: criar o seu próprio bloco.

Assim, no ano seguinte, os sete amigos se multiplicaram, tornando 50 pessoas à frente do bloco, que desfilou pela primeira vez nas ruas de BH. O que esperava ser 500 foliões se tornou 10 mil. E hoje carregam um dos maiores públicos entre os blocos de rua de Belo Horizonte, chegando a registrar 500 mil pessoas.

Repertório: a musicalidade da Bahia na capital mineira

Com saias, turbantes e balangandãs, o Baianas Ozadas convida os foliões a curtir o carnaval mineiro com o jeitinho da Bahia. Com músicas gravadas com grandes personalidades, como Moraes Moreira, Alice Caymmi e Magary Lord, o repertório do bloco é composto por exclusivamente música baiana, sendo axé o ritmo principal.

No propósito de ser um bloco popular, acolhendo os diferentes públicos, o Baianas Ozadas traz para Belo Horizonte o melhor da música e da cultura baiana.

Composição do bloco

Atualmente, o bloco Baianas Ozadas apresenta uma estrutura robusta para garantir a folia nas ruas: conta com cerca de 10 músicos no trio elétrico e é comandado pelos cantores Geo Ozado, Dedê Mendes e Liza Faria.

O cortejo é acompanhado pela "Bateria Ozada", composta por 100 integrantes, além de uma ala de dança também com 100 pessoas. Para quem não aguenta esperar, o bloco tem também os ensaios abertos, que são divulgados pelo Instagram.

