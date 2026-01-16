Vai chover em BH nesta sexta-feira (16/1)? Veja a previsão do tempo
Os dias na capital têm sido marcados pelo calorão e algumas pancadas de chuva, conforme previa a meteorologia. Veja a previsão completa para BH e Minas Gerais
A previsão meteorológica indica que o calor deve predominar em Belo Horizonte nesta sexta-feira (16/1). Segundo a Defesa Civil municipal, também há possibilidade de chuva com raios e rajadas de vento à tarde.
Conforme a previsão, o dia é de céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva.
A temperatura mínima registrada foi de 16,6°C, às 6h, na estação Cercadinho, na Região Oeste, com sensação térmica de 6,8°C. A máxima pode chegar a 31°C e a umidade relativa do ar mínima fica em torno de 35%, à tarde.
Mínimas registradas por regional em 16/1
Barreiro: 18,3 °C, às 6h20.
Centro-Sul: 17,7 °C, às 5h45.
Oeste: 16,6 °C, com sensação térmica de 6,8 °C, às 6h.
Pampulha: 19,2 °C, com sensação térmica de 19,0 °C, às 6h.
Venda Nova: 18,4 °C, às 5h40.
Chuva em janeiro
Apesar de ter registrado muita chuva nos primeiros dias de 2026, a meteorologia já previa um acumulado alto de precipitação em BH para o início de janeiro, que é tradicionalmente chuvoso. De acordo com a Defesa Civil municipal, a média climatológica de precipitações é de 330,9 milímetros (mm) em janeiro para cada regional.
O volume é considerado bastante alto, uma vez que, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.
O que fazer em caso de chuva?
O órgão municipal recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.
Recomendações
- Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
- Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
- Proteção contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
- Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
- Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).