Vai chover em BH nesta sexta-feira (16/1)? Veja a previsão do tempo

A previsão meteorológica indica que o calor deve predominar em Belo Horizonte nesta sexta-feira (16/1). Segundo a Defesa Civil municipal, também há possibilidade de chuva com raios e rajadas de vento à tarde.

Conforme a previsão, o dia é de céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva.

A temperatura mínima registrada foi de 16,6°C, às 6h, na estação Cercadinho, na Região Oeste, com sensação térmica de 6,8°C. A máxima pode chegar a 31°C e a umidade relativa do ar mínima fica em torno de 35%, à tarde.

Mínimas registradas por regional em 16/1

Barreiro: 18,3 °C, às 6h20.

Centro-Sul: 17,7 °C, às 5h45.

Oeste: 16,6 °C, com sensação térmica de 6,8 °C, às 6h.

Pampulha: 19,2 °C, com sensação térmica de 19,0 °C, às 6h.

Venda Nova: 18,4 °C, às 5h40.

Chuva em janeiro

Apesar de ter registrado muita chuva nos primeiros dias de 2026, a meteorologia já previa um acumulado alto de precipitação em BH para o início de janeiro, que é tradicionalmente chuvoso. De acordo com a Defesa Civil municipal, a média climatológica de precipitações é de 330,9 milímetros (mm) em janeiro para cada regional.

O volume é considerado bastante alto, uma vez que, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

O que fazer em caso de chuva?

O órgão municipal recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

