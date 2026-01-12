Assine
overlay
Início Gerais
Rivalidade

MG: torcedores do URT agridem e roubam camiseta de adversário do Mamoré

Vítima é entregador e parava a moto quando foi abordado por três homens que seriam torcedores do URT e foi agredido. Caso aconteceu em Patos de Minas

Publicidade
Carregando...
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
12/01/2026 16:09

compartilhe

SIGA
x
Torcedores do URT agridem e roubam camiseta de torcedor do Mamoré
Torcedores do URT agridem e roubam camiseta de torcedor do Mamoré crédito: Divulgação/PMMG

Dois homens foram presos em flagrante na tarde deste domingo (11/1) suspeitos de agredirem e um roubarem um homem motivados por rivalidade entre torcidas do Mamoré e da URT, em Patos de Minas (MG), no Alto Paranaíba.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover


O crime aconteceu no cruzamento das ruas Rui Barbosa e Minas Gerais, em frente a uma padaria, no Bairro Santa Terezinha.


A vítima, um entregador de 25 anos, contou que foi abordada enquanto estacionava a motocicleta. Segundo ele, os suspeitos disseram fazer parte de uma torcida ligada à URT e passaram a agredi-lo com socos. Em seguida, o derrubaram da moto e exigiram que entregasse a blusa verde e branca, associada ao Mamoré.

Leia Mais


Ferido na perna e com dores no rosto, o entregador pediu ajuda a uma equipe da Polícia Militar que fazia patrulhamento na região. Ele informou que os agressores fugiram em um carro cinza.


Com apoio de câmeras de segurança, os policiais identificaram o veículo e chegaram ao motorista, de 33 anos, no Bairro Cristo Redentor. Ele admitiu que estava bebendo com amigos após um jogo da URT e que decidiu abordar o torcedor rival ao vê-lo na manhã do crime.


O segundo suspeito, de 28 anos, também foi localizado no mesmo bairro. Ele confessou participação e entregou a blusa roubada, que estava escondida em casa. Disse ainda que um terceiro integrante da torcida teria participado das agressões, mas não soube identificá-lo.


A blusa foi recuperada, o carro usado no crime foi apreendido e o celular do motorista recolhido para investigação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


Os dois foram levados para a delegacia e autuados por roubo. A Polícia Civil segue investigando para identificar o terceiro envolvido.

Tópicos relacionados:

agressao alto-paranaiba patos-de-minas rivalidade torcida-organizada

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay