MG: torcedores do URT agridem e roubam camiseta de adversário do Mamoré

Dois homens foram presos em flagrante na tarde deste domingo (11/1) suspeitos de agredirem e um roubarem um homem motivados por rivalidade entre torcidas do Mamoré e da URT, em Patos de Minas (MG), no Alto Paranaíba.



O crime aconteceu no cruzamento das ruas Rui Barbosa e Minas Gerais, em frente a uma padaria, no Bairro Santa Terezinha.



A vítima, um entregador de 25 anos, contou que foi abordada enquanto estacionava a motocicleta. Segundo ele, os suspeitos disseram fazer parte de uma torcida ligada à URT e passaram a agredi-lo com socos. Em seguida, o derrubaram da moto e exigiram que entregasse a blusa verde e branca, associada ao Mamoré.



Ferido na perna e com dores no rosto, o entregador pediu ajuda a uma equipe da Polícia Militar que fazia patrulhamento na região. Ele informou que os agressores fugiram em um carro cinza.



Com apoio de câmeras de segurança, os policiais identificaram o veículo e chegaram ao motorista, de 33 anos, no Bairro Cristo Redentor. Ele admitiu que estava bebendo com amigos após um jogo da URT e que decidiu abordar o torcedor rival ao vê-lo na manhã do crime.



O segundo suspeito, de 28 anos, também foi localizado no mesmo bairro. Ele confessou participação e entregou a blusa roubada, que estava escondida em casa. Disse ainda que um terceiro integrante da torcida teria participado das agressões, mas não soube identificá-lo.



A blusa foi recuperada, o carro usado no crime foi apreendido e o celular do motorista recolhido para investigação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Os dois foram levados para a delegacia e autuados por roubo. A Polícia Civil segue investigando para identificar o terceiro envolvido.