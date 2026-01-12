MG: homem que sofria epilepsia morre em córrego na Ponte da Caveira
O afogamento ocorreu no final da tarde de domingo (11/01) na Ponte da Caveira, entre Ouro Preto e Ouro Branco, em Minas Gerais
compartilheSIGA
São desconhecidas as causas que levaram um homem, de 27 anos, a afogar-se no córrego existente no local conhecido como Ponte da Caveira, na rodovia MG-129, que liga Ouro Preto a Ouro Branco, em Minas Gerais. Somente exame no IML poderá apontar a causa da morte.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
O afogamento ocorreu no final da tarde de domingo (11/01). Segundo parentes da vítima, que era natural de Mariana, no Quadrilátero Ferrífero, ela sofria de epilepsia. O local onde o corpo foi encontrado é raso, o que reforça a tese de que o homem tenha passado mal.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Depois de resgatado, o corpo foi repassado ao rabecão da Polícia Civil, que levou para o Instituto Médico Legal (IML).